Fed符合預期 股指跌幅縮減

16日，史坦普500指數在震盪交易後收盤持平。(美聯社)

由於投資 人接收了聯準會(Fed)的最新進度並評估俄羅斯 在烏克蘭附近的軍事集結狀況，史坦普500指數 在震盪交易後收盤持平。

史指小漲3.94點或0.09%至4475.01點。道瓊工業平均指數下跌54.57點或0.16%至3萬4934.27點，盤中一度下下跌逾300點。那斯達克綜合指數下跌15.66點或0.11%至1萬4124.09點。

Fed 1月會議紀錄公布後，主要股指的跌幅縮減。

交易員們或許稍稍鬆了一口氣，因紀錄並未顯示Fed在升息方面的行動速度將超過預期。

安聯投資管理公司(Allianz Investment Management)資深投資策略師雷普利(Charlie Ripley)說：「會議記錄中沒有任何跡象顯示Fed會比市場已經消化的更激進。」

會議紀錄確認，Fed已準備好升息並「很快」開始縮減資產負債表，「大多數與會者指出，如果通膨沒有像預期的那樣下降，委員會以比目前預期更快的速度取消政策寬鬆是合適的。」

經濟數據方面，人口普查局表示，1月零售額飆升3.8%。高於經濟學者預計的成長2.1%，而12月則是下降1.9%。

ViacomCBS是史指跌幅最大成份股，在該公司表示將重新命名為派拉蒙全球(Paramount Global)以專注於串流媒體之後，股價下跌17.81%。該公司的財報獲利也低於預期。

臉書母公司Meta Platforms下跌2.02%，這家科技巨頭據傳推出一套全新的企業價值觀，以管理其士氣低落的員工。

投資人繼續關注俄烏衝突的最新進展。

北約官員16日指責俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊。《華爾街日報》報導，周末美國和俄羅斯軍機在地中海附近曾短暫近距離飛行。

對消息敏感的能源價格大幅上漲。天然氣上漲超過7%，油價上漲超過1%。

Devon Energy、Schlumberger和Baker Hughes在史指中漲幅居前。

被稱為華爾街「恐慌指數」的Cboe波動率指數位於25左右。

New Street Advisors Group CEO薩波魯(Delano Saporu)表示，「地緣政治風險是一種非常、非常難以交易的東西，我們不想誇大其詞，所以只能繼續等待。」

美國總統拜登15日下午提到俄羅斯和烏克蘭之間的最新事態發展，重申美國將保衛北約領土，「如果俄羅斯繼續前進，我們將團結世界。」拜登並補充說華盛頓的盟友準備實施強有力的制裁，將「削弱俄羅斯在經濟和戰略上競爭的能力」。

俄羅斯政府之前在15日稍早時表示，部分些曾部署在烏克蘭邊境的部隊已經返回原駐地。

這有助於提振華爾街情緒，主要股指15日結束連續3日的下跌。