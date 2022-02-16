我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／拜登普亭第2次烏克蘭交鋒、追查通俄門

英媒：性侵案1630萬和解金 安德魯王子恐恥辱中度餘生

Fed符合預期 股指跌幅縮減

財經新聞組／綜合報導
16日，史坦普500指數在震盪交易後收盤持平。(美聯社)
16日，史坦普500指數在震盪交易後收盤持平。(美聯社)

由於投資人接收了聯準會(Fed)的最新進度並評估俄羅斯在烏克蘭附近的軍事集結狀況，史坦普500指數在震盪交易後收盤持平。

史指小漲3.94點或0.09%至4475.01點。道瓊工業平均指數下跌54.57點或0.16%至3萬4934.27點，盤中一度下下跌逾300點。那斯達克綜合指數下跌15.66點或0.11%至1萬4124.09點。

Fed 1月會議紀錄公布後，主要股指的跌幅縮減。

交易員們或許稍稍鬆了一口氣，因紀錄並未顯示Fed在升息方面的行動速度將超過預期。

安聯投資管理公司(Allianz Investment Management)資深投資策略師雷普利(Charlie Ripley)說：「會議記錄中沒有任何跡象顯示Fed會比市場已經消化的更激進。」

會議紀錄確認，Fed已準備好升息並「很快」開始縮減資產負債表，「大多數與會者指出，如果通膨沒有像預期的那樣下降，委員會以比目前預期更快的速度取消政策寬鬆是合適的。」

經濟數據方面，人口普查局表示，1月零售額飆升3.8%。高於經濟學者預計的成長2.1%，而12月則是下降1.9%。

ViacomCBS是史指跌幅最大成份股，在該公司表示將重新命名為派拉蒙全球(Paramount Global)以專注於串流媒體之後，股價下跌17.81%。該公司的財報獲利也低於預期。

臉書母公司Meta Platforms下跌2.02%，這家科技巨頭據傳推出一套全新的企業價值觀，以管理其士氣低落的員工。

投資人繼續關注俄烏衝突的最新進展。

北約官員16日指責俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊。《華爾街日報》報導，周末美國和俄羅斯軍機在地中海附近曾短暫近距離飛行。

對消息敏感的能源價格大幅上漲。天然氣上漲超過7%，油價上漲超過1%。

Devon Energy、Schlumberger和Baker Hughes在史指中漲幅居前。

被稱為華爾街「恐慌指數」的Cboe波動率指數位於25左右。

New Street Advisors Group CEO薩波魯(Delano Saporu)表示，「地緣政治風險是一種非常、非常難以交易的東西，我們不想誇大其詞，所以只能繼續等待。」

美國總統拜登15日下午提到俄羅斯和烏克蘭之間的最新事態發展，重申美國將保衛北約領土，「如果俄羅斯繼續前進，我們將團結世界。」拜登並補充說華盛頓的盟友準備實施強有力的制裁，將「削弱俄羅斯在經濟和戰略上競爭的能力」。

俄羅斯政府之前在15日稍早時表示，部分些曾部署在烏克蘭邊境的部隊已經返回原駐地。

這有助於提振華爾街情緒，主要股指15日結束連續3日的下跌。

俄羅斯 指數 投資

上一則

因應人口老化、人才斷層 三星電子將回聘資深員工

下一則

花旗：三股抗通膨資金輪動正盛 現在上車還來得及

延伸閱讀

俄烏沒有開戰 俄英卻在微博以中文「開撕」

俄烏沒有開戰 俄英卻在微博以中文「開撕」
紐時：拜登下令國家檔案局交出川普白宮訪客紀錄

紐時：拜登下令國家檔案局交出川普白宮訪客紀錄
俄鬆口撤軍 拜登：好消息…仍待確認 北約稱未見情勢趨緩

俄鬆口撤軍 拜登：好消息…仍待確認 北約稱未見情勢趨緩
美俄為烏克蘭對峙 「制裁唬人」不敵「強勢梭哈」

美俄為烏克蘭對峙 「制裁唬人」不敵「強勢梭哈」

熱門新聞

美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

通膨意外超標 股指全面大跌

2022-02-10 16:32
經理人認為，美股還要再跌16%，Fed才會出手遏止跌勢。美聯社

美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%

2022-02-15 19:37
巴菲特的投資組合裡，2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社

巴菲特選股 去年誰表現最好？一支遭他大幅減持的股票

2022-02-10 18:46
美國已在羅馬尼亞駐紮1,000官兵，11日接受NATO秘書長Jens Stoltenberg校閱。美聯社

俄烏戰火一觸即發…美股又挨一記重拳 再跌風險更增

2022-02-12 07:28
本周全球經濟與金融市場將面臨戰爭威脅、通膨擴散及新冠疫情糾結等三大壓力。(美聯社)

全球股市 本周面臨3大震波

2022-02-13 13:45
英特爾向來是個人電腦CPU中央處理器晶片的領導者，豈料去年到處缺晶片的狀況下，英特爾的晶片庫存卻連續五季積壓上揚。 路透

怎麼回事？全球缺晶片 英特爾庫存卻不斷積壓

2022-02-15 07:34

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中7金衝至第4

1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中7金衝至第4
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲
美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%

美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
美在俄烏危機中喊破嗓 盟友挑眉 國內僅共和黨人點讚

美在俄烏危機中喊破嗓 盟友挑眉 國內僅共和黨人點讚