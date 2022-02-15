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俄撤軍緩解衝突危機 拜登謹慎稱「還待確認」

俄稱「部分撤軍」 緩和市場焦慮 金價油價小麥玉米大跌

編譯劉忠勇／綜合外電

油價下跌，因俄羅斯表示部分部隊開始返回駐地，緩和先前導致價格大漲的地緣政治緊張局勢。黃金創兩周多最大跌幅，玉米和小麥也大跌。多數工業金屬持穩。

•原油期貨大跌

紐約期貨收盤下跌3.6%，盤中一度下跌近5美元，創下11月30日以來最大跌勢。 3月交割的西德州中級原油（WTI）期貨合約下跌3.39美元，結算於每桶92.07美元；4月交割的布蘭特原油期貨合約下跌3.20美元，收於每桶93.28美元。

美國早先警告說俄羅斯的入侵可能迫在眉睫，但普亭表示他與德國總理會談可能成為進一步談判的基礎。不過，北約秘書長Jens Stoltenberg說，尚未看到任何跡象顯示俄羅斯在與烏克蘭邊境的軍力減少。

「在俄羅斯國防部表示一些部隊在完成演習後開始返回駐地後，石油的獲利了結是不可避免的，」Oanda美洲高級市場分析師Ed Moya說，「烏克蘭局勢仍然緊張，油價可能在任一方向波動10美元」

•黃小玉大跌

芝加哥玉米期貨大跌2.7%，創下7月來最大跌幅，俄羅斯撤軍之說紓緩黑海糧食外銷受阻的疑慮。烏克蘭是全世界第四大玉米出口國。小麥大跌2.5%，烏克蘭和俄羅斯占全球1/4的小麥貿易。黃豆也連跌二日。

•黃金價格下跌；工業金屬持穩

金價周二盤中下跌1.4%，其他避險資產也下挫，黃金交易員也在評估通膨壓力，以及聯準會（Fed）緊縮的速度和時機。

紐約時間下午3:22，現貨黃金下跌0.8%至每英兩1,855.78美元；盤中一度觸及6月11日以來的高點。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨下跌0.7%，收於1,856.20美元。白銀、鉑金也下跌；鈀金一度重挫7.5%。

包括鋁和鎳在內，俄羅斯出口的主要基本金屬價格走勢相對平靜。雖然近幾周隨著緊張局勢加劇，這兩種金屬都被推高，但交易員可能更關注廣泛的供應限制，這些限制已經使庫存降至多年低點。倫敦金屬交易所鋁和鎳庫存周二均告下降。

俄羅斯 烏克蘭 油價

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