俄烏危機緩解 道指升422點

道瓊工業平均指數15日為4個交易日以來第一天上漲。(美聯社)

道瓊工業平均指數15日為4個交易日以來第一天上漲；俄羅斯 似乎放棄了立即入侵烏克蘭 ，緩解了過去3天導致美股下跌的地緣政治緊張局勢。

俄羅斯國防部表示，在結束烏克蘭邊境附近的訓練演習後，已開始將部分部隊送回駐地。

道指上漲422.67點或1.22%至3萬4988.84點，受惠於波音上漲3.66%。史坦普500指數上漲69.4點或1.58%至4471.07點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲348.84點或2.53%至1萬4139.76點。在前3個交易日中，所有三大股指全面下跌。史指較歷史高點下跌約7%。小型股指標羅素2000指數大漲2.8%。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)說，最近被派往烏克蘭接壤的俄羅斯南部和西部軍區的部隊已經完成演習，「今天已經搭上鐵路和公路運輸，開始轉移到他們的原有駐地。」

拜登總統15日下午對此發言指出，如果衝突深化，美國將會保衛北約盟國，「如果俄羅斯採取進一步行動，將是與全世界為敵。」他說華盛頓盟友已準備好進行有力的制裁，將「可在經濟面和策略面上抑制俄羅斯的競爭能力」。

WTI原油價格下跌3.6%，而隨著緊張局勢緩解，10年期美國國債殖利率躍升至2.04%。投資 於俄羅斯大型股票的美國交易基金VanEck Russia ETF上漲5.6%。

航空和郵輪股領漲，而能源公司則因油價下跌而走低。美國航空上漲8.09%，嘉年華上漲6.7%。與此同時，埃克森美孚下跌1.24%，康菲石油下跌2.04%。

某些科技個股也走高。Netflix上漲2.75%，特斯拉上漲5.33%。Zoom Video上漲3.39%。

LPL Financial策略師迪垂克(Ryan Detrick)表示，「俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢緩和有助今天的整體情緒，但這並不是唯一的好消息。美國的新冠病例現在比1月的高點下降了80%，這是重新開放將向前推進的另一個跡象。」

除了烏克蘭事件之外，投資人再次關注通膨情況。

衡量最終需求商品和服務的生產者物價指數上漲1%，而《道瓊》估計為0.5%。與上年同期相較，該指標未經調整上漲9.7%。剔除食品、能源和貿易服務的核心PPI上漲0.9%，高於預期的0.4%。

Oxford Economics首席美國經濟學者伯斯詹西奇(Kathy Bostjancic)表示：「俄羅斯正從烏克蘭邊境撤出部分軍隊的消息，推動騰美股早盤上漲和油價回落。」「然而，北約仍在等待確認撤軍；與此同時，美國的批發物價年初開始加速上漲。這凸顯出聯準會(Fed)落後於通膨曲線，它們今年需要提前收緊。」

華爾街正擺脫14日動盪的交易。道指收盤下跌逾170點；史指一度下跌1.2%，收跌0.4%。那指一度下跌0.9%，然後收盤持平。

俄羅斯與烏克蘭衝突日前看似升級。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)下令關閉美國駐烏克蘭基輔大使館，理由是「俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境的集結速度急劇加快」。

對Fed多次升息的擔憂也讓投資人緊張不安。

聖路易斯Fed行長布拉德(James Bullard)14日表示，Fed需積極應對通膨。上月消費者物價指數(CPI)以1982年以來最快的年增率上漲，導致花旗集團和高盛將2022年的升息預期調高至7次。

布拉德說，「我的確相信，與以前相比，需要提前承擔更多規劃中的縮減寬鬆。我們對通膨走升感到驚訝。這是很大的通貨膨脹。」

他補充說：「我們的可信度面臨考驗，必須對數據做出反應。」「但是我確認我們可以以一種有組織且不會破壞市場的方式來做到這一點。」

Fed 16日將公布上次會議紀錄。投資人將密切關注其升息計畫、通膨前景或資產負債表評論的任何新見解。

State Street Global Advisors首席投資策略師亞容(Michael Arone)表示，「如果揭露的是Fed認為它們落後於曲線，那會很有趣，並且會讓投資人退縮。因它們會考慮進一步升息和進一步收緊政策。」