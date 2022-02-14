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俄羅斯2/16攻烏？ 普亭親滅火：願續與美國對談

俄烏局勢令市場緊張 紐約油價站上95美元 金鋁鎳上漲

編譯劉忠勇／綜合報導
西德州中級原油（WTI）期貨14日突破每桶95美元。(路透)
西德州中級原油（WTI）期貨14日突破每桶95美元。(路透)

原油價格周一大漲，俄羅斯烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢使市場處於緊張狀態，投資人避險需求再度升溫，黃金價格周一升至11月中旬以來的最高水平。烏克蘭局勢的最新發展也提振鋁和鎳，因為俄羅斯是這兩種金屬的主要供應國。

油價飆升至每桶95美元

西德州中級原油（WTI）期貨自2014年以來首次突破每桶95美元，3月交割的WTI原油期貨上漲2.36美元，結算價報95.46美元；4月交割的布蘭特原油期貨上漲2.04美元，至每桶96.48美元。烏克蘭領導人澤倫斯基揶揄其他國家預測俄羅斯發動襲擊日的做法，此言論令市場受到驚嚇。

俄羅斯一再否認其入侵計畫，俄羅斯外長表示將提議繼續與西方進行外交接觸。俄羅斯入侵烏克蘭不僅會擾亂原油供應，還可能引發美國的報復性制裁。俄烏局勢可能正在進入決定性的一周。美國國家安全顧問蘇利文上周五表示，俄羅斯可能最早在本周採取進攻性軍事行動，或試圖在烏克蘭境內引發衝突。

金價逼近三個月高位；鋁和鎳上漲

俄羅斯與烏克蘭之間的緊張關係使投資人重新將黃金作為保值手段，儘管投資人越來越相信聯準會將加速升息以遏制40年來最熱的通膨。

紐約時間下午1:40，現貨黃金上漲0.5%至每英兩1,867.82美元；上周五上漲1.8%。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨上漲1.5%，結算價報1,869.40美元。白銀上漲，鉑金小幅走低。

鈀金上漲1.8％至每英兩2350.85美元，稍早一度攀升3.9％至2月2日以來的盤中最高水平。俄羅斯是全球最大的鈀供應國。

3個月鋁期貨在倫敦金屬交易所上漲2.5%，結算價報每噸3,214.50美元；鎳價上漲0.5%。其他主要LME金屬漲跌互見，銅價上漲0.6%，錫價下跌0.6%。

俄羅斯 烏克蘭 投資

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