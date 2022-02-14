憂升息及俄烏 股指全面回落

道瓊工業平均指數和史坦普500指數14日回落，因投資人評估了對聯準會(Fed)升息計劃的擔憂以及俄羅斯和烏克蘭之間的緊張關係。美聯社

道瓊工業平均指數和史坦普500指數14日回落，因投資人評估了對聯準會(Fed)升息計劃的擔憂以及俄羅斯 和烏克蘭 之間的緊張關係。

道指下跌171.89點或0.49%至3萬4566.17點，主受Walgreens Boots Alliance和雪佛龍拖累。史指下跌16.97點或0.38%至4401.67點。而以科技股為主的那斯達克綜合指數微跌0.24點或1萬3790.92點。

美股最近一直在對任何與俄烏有關的頭條新聞做出反應。14日大部分交易時間油價走低，但午後的上漲推動西德州中質原油(WTI)期貨上漲2.6%至每桶95元以上，股票走低。目前尚不清楚是什麼推動了尾盤走勢，但美國正在關閉基輔大使館。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)提到烏克蘭邊境「俄羅斯軍隊集結的速度加劇」。

被稱為華爾街恐慌指標的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)在午後交易中升至盤中高點附近，徘徊在31點附近。當日收在28點之上。

避險動作重擊了開拓重工和波音等工業股，分別下跌0.67%和1.06%。

瑞士信貸技術分析師史納登(David Sneddon)表示，「我們認為全球股市前景依然疲弱，市場承壓的原因不僅在於全球債券殖利率 上升和升息前景，還在於地緣政治緊張局勢。」

即使如此，14日的走勢並不全是悲觀的。投資俄羅斯頂級企業但在美國交易的的VanEck俄羅斯ETF仍然上揚2.5%，與俄羅斯盧布兌美元匯率保持一致。VanEck俄羅斯ETF 11日下跌超過7.5%。

11日受烏克蘭推動的而表現出色的石油股14日下跌。埃克森美孚下跌1.53%，康菲石油下跌2.11%。

聖路易斯Fed行長布拉德(James Bullard)指出，Fed需要更積極地對抗通膨，與他上周對股市施壓的言論相呼應：「我的確認為，與以前相比，我們需要提前承擔更多原先規劃的縮減寬鬆。我們對通膨上漲感到驚訝。而且是很多通貨膨脹。」

他補充說：「Fed的信任度在此一舉，我們必須對數據做出反應。」「但是我真的認為我們可以以一種有組織且不會破壞市場的方式來做到這一點。」

勞工部10日發布報告，1月通膨飆升7.5%，為1982年以來最大年漲幅。

布拉德在談到上周炙手可熱的CPI報告時說：「我的說法不僅僅是那份報告，而是最近4份報告一起呈現，美國經濟的通膨正在擴大，並可能加速。」

市場現在預計Fed在3月會議將調升50個基點或0.5個百分點。

高盛經濟學者還將Fed對2022年升息次數預測調增至7次，並表示預計今年10年期國債殖利率將達到2.25%。該公司還將其2022年史指的目標價從5100點調降至4900點，僅較2021年結束時上揚2.8%。高盛表示，更高的利率將壓低估值。

投資人一直在努力面對俄羅斯和烏克蘭之間的潛在戰爭，以及美國總統拜登和俄羅斯總統普丁上周末的電話，拜登試圖勸阻普丁不要攻擊烏克蘭，但未能取得突破。

在危機醞釀中，部分航空公司也停止或改道飛往烏克蘭的航班，而五角大廈則下令美軍撤離烏克蘭。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)在莫斯科對普丁提出建議，暗示俄羅斯將繼續與西方就烏克蘭問題進行外交談判，從而在11日美股大幅拋售後稍微緩和緊張局勢，提振了市場情緒。

摩根大通首席全球市場策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)表示：「雖然烏克蘭發生衝突的風險很高，但它對全球股市的影響應該有限，並且可能會促使各國央行進行鴿派的重新評估。」

主要平均股指11日下跌，因為白宮警告稱烏克蘭戰爭可能「隨時」開始，並敦促當地美國人「立即」離開。

Upholdings投資長坎特維爾(Robert Cantwell)表示，「真正的擔憂是中國支持俄羅斯，中美關係繼續惡化。」「它如何改變美國與其他經濟超級大國的關係，這才是真正讓人可怕之處，它會影響經濟結果。」

預計本周財報獲利將再次上揚，輝達、沃爾瑪、Shopify和更多公司將發布財報。