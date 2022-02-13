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大使橋不僅是座橋 更是美加經濟之間重要命脈

文／張大仁
大使橋是維繫美加經濟命脈的關鍵通道。（路透）
大使橋是維繫美加經濟命脈的關鍵通道。（路透）

美國最大的貿易夥伴不是中國，也不是墨西哥。是加拿大

而將美國與其北部鄰國隔開的大使橋(Ambassador Bridge)，可能是西半球經濟上最重要的一英里半公路。但直到2月上旬之前，它在兩國經濟中的關鍵作用卻很少受到關注。

根據美國商務部的數據，去年美加兩國之間的貨物貿易總額為6640億元。密西根州估計其中有30%是經由連接底特律和安大略省溫莎(Windsor)的私營大使橋。估計每天有1萬輛商用車過橋。

但在2月上旬，情況卻非如此。

抗議者對加拿大的疫苗規定感到憤怒，從2月7日晚上開始初步封鎖了這座橋，以封鎖加拿大一側的坡道來阻止過橋的貨物流動。商業團體對關閉造成的巨額成本發出警報，但警方直到2月12日早上才開始清理橋樑並逮捕抗議者。

截至2月13日早上，這座橋基本上仍被封鎖。加拿大警方報告，正在逮捕並拖走車輛，並敦促公眾遠離。

事實在於，加拿大和美國的經濟密切的程度，是兩國公民可能完全沒有意識到或認為理所當然。

由於貨物通常以有限的關稅或其他稅收跨越邊境，因此邊境一側的工廠依賴於另一側的供應商。專家說，沒有一輛美國製造的汽車上沒有加拿大零件，反之亦然。

雖然加拿大沒有自己的本土汽車工業，但它是北美大多數全球主要汽車製造商的重要裝配廠和零件供應商，包括通用汽車(GM)、福特、克萊斯勒母公司Stellantis、豐田和本田。

2021年，美國從加拿大進口超過100萬輛整車，價值約250億元。根據研究公司IHS Markit的數據，加拿大人口約為美國的九分之一，同期進口了75萬輛美國汽車，價值約140億美元。

密西根智庫汽車研究中心(Automotive Research)研究主任史威茲基(Bernard Swiecki)說：「本質上，汽車供應鏈將邊界視為州界。」「從財務上講，國際邊界可能並不存在。」

美加兩國之間2月初貨物運輸的困難引發一系列經濟問題，不僅在密西根州，勞工由於封鎖而損失了大約5100萬美元的工資。安大略省溫莎被視為加拿大的底特律。

遠至位於西維吉尼亞州、肯塔基州和阿拉巴馬州的豐田工廠，以及位於俄亥俄州克利夫蘭郊區的Avon Lake生產Super Duty皮卡的福特工廠，這些工廠都被迫暫時停產或減班運作。安大略省多倫多郊區Brampton的一家工廠也是如此，該工廠生產克萊斯勒300、道奇Chargers和道奇Challengers。

分隔美國東部和加拿大的五大湖限制了兩國東部可以經由陸路跨越邊界的數量。雖然底特律和溫莎之間有一條隧道，但它通常禁止商業交通，因為它沒有橋樑所擁有的海關設施。

另一座橋連接密西根州Port Huron和安大略省Sarnia，但該路線需要繞道150英里，而且2月初也有自己的抗議活動，這使得卡車試圖越過那裡的邊界存在風險。

擁有92年歷史的大使橋高出底特律河152英尺，無論任一方向上都只有兩線道。

大約一英里外的另一座橋正在建設中，但至少要再過2年才能開放。它將有6線車道，並以Gordie Howe命名，他是加拿大出生的曲棍球巨星，曾效力於底特律紅翼隊。

雖然汽車業集中在底特律和溫莎，2月初汽車業獲得絕大部分關注，但它並不是唯一依賴這座橋的行業。

IHS Markit首席分析師布林利(Stephanie Brinley)表示：「很多製造業和商品都依賴於這座橋。不僅僅是汽車。」

她說，對於汽車製造商和其他製造商來說，關閉橋樑的時機並不好。全球供應鏈問題導致出貨全面延誤和短缺以及零件和原材料價格上漲，迫使許多業者削減產量。

去年，所有主要汽車製造商都曾被迫暫時關閉工廠或減產，其他行業的一些製造商也是如此。

這些因素促成美國物價創下近40年來最高升幅。即使大使橋被封鎖並不是推高消費者物價的單一因素，但它讓汽車製造商的成本激增，相關商品必須透過空運，業者必須為此支付額外的成本。

布林利說，「目前整體供應鏈十分脆弱，實在承受不起另一番折磨。」

汽車 加拿大 供應鏈

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