油價若站上100美元 全球經濟將遇雙重打擊

油價大漲，邁向2014年來未曾見過的每桶100美元，恐對全球經濟造成雙重打擊。圖為美國庫欣的原油儲藏槽。（路透）

油價 大漲，邁向2014年來未曾見過的每桶100美元，恐進一步推升通膨並衝擊成長前景，對全球經濟造成雙重打擊。

這個組合很令美國聯準會 和其他各國央行感到憂心，他們正試圖在不影響復甦的情況下控制住數十年來最嚴重的物價壓力。20大工業國的財長本周將舉行視訊會議，是今年來首次，通膨被列為最關心的問題之一。

儘管能源出口國將因此受益，且石油 對經濟的影響不如過往，但隨企業和消費者發現帳單不斷攀升，昂貴的食品、交通和暖氣費用擠壓到消費能力，全球大部分地區都將受創，新興經濟體受創尤深。

根據彭博經濟研究的Shok模型，如果原油價格從2021年底的大約70美元，在本月底攀升到100美元，將使美國和歐洲下半年的通膨率提高約0.5個百分點。

摩根大通警告，油價若漲到每桶150美元，全球經濟擴張將幾乎熄火，通膨率飆到7%以上。

曾長期擔任美國聯準會官員、現為德意志銀行全球經濟研究主管的Peter Hooper說，「石油衝擊加劇通膨問題，全球成長顯著放緩的可能性很大」。

美國的頁岩油業興起，意味其經濟面對燃料衝擊比較不那麼脆弱：消費者雖為汽油支付較高費用，但國內生產商賺得更多。

根據穆迪分析公司首席經濟學家贊迪（Mark Zandi），每桶油價每上漲10美元，美國經濟成長隔年會減少0.1個百分點。在水力壓裂革命之前，這個打擊可能深達0.3到0.4個百分點。

其他石油生產國也有理由慶祝。例如，俄羅斯的預算今年可能有逾650億美元的額外收入，有助於緩衝克里姆林宮因為烏克蘭而受到的制裁。其他新興市場的產油國、加拿大和中東經濟體也將受益。

但是，Oxford Economics的Priyanka Kishore表示，「持續快速上漲可能讓一些國家增加類似衰退的風險，尤其是財政政策也顯著收緊時」。該公司估計，每桶油價每上漲10美元，全球經濟成長會損失約0.2個百分點。Kishore說，「希望這不是壓垮駱駝的最後一根稻草」。