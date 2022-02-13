美加交通遭堵 不只車廠遭殃 這州勞工薪資也悽慘

加拿大反接種疫苗示威癱瘓美加交通要道，不僅迫使福特汽車和豐田汽車等車廠暫停生產，連密西根汽車業的勞工也遭受池魚之殃。（歐新社）

加拿大 反接種疫苗示威癱瘓美加交通要道，不僅迫使福特汽車 （Ford）和豐田汽車（Toyota）等車廠暫停生產，連密西根汽車業的勞工 也遭受池魚之殃。據估計，密西根汽車業勞工上周薪資可能因此損失多達5100萬美元。

汽車業分析業者Anderson Economic Group指出，這個估算是納入供應商、及許多領時薪的運輸勞工所受到的衝擊。該機構也警告，如果美加邊界的藍水橋與大使橋受阻超過一周，勞工損失的工資將加速擴大。

加拿大沒有自己的汽車業，主要是由美國車廠通用（GM）、福特、Stellantis、本田（Honda）及豐田等車廠在當地設廠，加拿大卡車司機的抗爭，已導致加國英格索爾（Ingersoll）、卑詩、布蘭普頓、溫莎市、奧克維爾、劍橋市、胡士托等地的工廠減產，也影響美國密西根州的零件工廠的運作。

Anderson Economic Group執行長Patrick Anderson說，這是人為因素導致的嚴重干擾，「對人手不足、又等待零件到貨的汽車業來說，任何進一步干擾的代價都非常高昂」。