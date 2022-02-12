王毓敏任亞洲開發銀行董事 成為首位亞裔女同志董事
參院上周以66對31票通過首位亞裔女同志王毓敏(Chantale Wong)出任亞洲開發銀行董事案；這個職位相當於大使級。
拜登總統去年7月提名王毓敏出任亞銀代表美國的董事，白宮指出，王毓敏在金融、科技與環境保護等領域有30多年經驗，曾任財政部代理預算主任及太空總署預算主任。
全國女同志權益中心主管儒波特-戈登(Imani Rupert-Gordon)稱讚參院此舉為進步的象徵，也肯定拜登政府大舉推派同志圈的人才，出任高階職務的作法。
儒波特-戈登說，拜登上任時就承諾，政府將如實反映美國社會的多元性，推舉有色人種和同志人才，例如任用男同志布塔朱吉為運輸部長、勒文為衛生部助理部長兩位內閣官員，如今王毓敏任命案也獲確認，表示總統說到做到。這是「史上首次」同志圈獲得如此高階任用，令人振奮。
LGBTQ勝利基金會與LGBTQ勝利研究所執行長、前休士頓市長帕克(Annise Parker)說，王毓敏的任命案通過對全球同志圈是「希望與力量」的象徵，在包括不少亞銀會員國的國家仍將同志視為犯罪之際，她的任命，對這些國家是「強有力的表態」。
王毓敏獲拜登提名時在臉書撰文，提出工作計畫，說如果獲得參議院確認，「我將敬謹任事，代表美國人民，盡力推展美國在亞洲開發銀行以及該區域裡的利益。」
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