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王毓敏任亞洲開發銀行董事 成為首位亞裔女同志董事

記者張聲肇／綜合報導
參院以66對31票通過首位亞裔女同志王毓敏出任相當於大使級的亞洲開發銀行董事。(政府照片)
參院以66對31票通過首位亞裔女同志王毓敏出任相當於大使級的亞洲開發銀行董事。(政府照片)

參院上周以66對31票通過首位亞裔女同志王毓敏(Chantale Wong)出任亞洲開發銀行董事案；這個職位相當於大使級。

拜登總統去年7月提名王毓敏出任亞銀代表美國的董事，白宮指出，王毓敏在金融、科技與環境保護等領域有30多年經驗，曾任財政部代理預算主任及太空總署預算主任。

全國女同志權益中心主管儒波特-戈登(Imani Rupert-Gordon)稱讚參院此舉為進步的象徵，也肯定拜登政府大舉推派同志圈的人才，出任高階職務的作法。

儒波特-戈登說，拜登上任時就承諾，政府將如實反映美國社會的多元性，推舉有色人種和同志人才，例如任用男同志布塔朱吉為運輸部長、勒文為衛生部助理部長兩位內閣官員，如今王毓敏任命案也獲確認，表示總統說到做到。這是「史上首次」同志圈獲得如此高階任用，令人振奮。

LGBTQ勝利基金會與LGBTQ勝利研究所執行長、前休士頓市長帕克(Annise Parker)說，王毓敏的任命案通過對全球同志圈是「希望與力量」的象徵，在包括不少亞銀會員國的國家仍將同志視為犯罪之際，她的任命，對這些國家是「強有力的表態」。

王毓敏獲拜登提名時在臉書撰文，提出工作計畫，說如果獲得參議院確認，「我將敬謹任事，代表美國人民，盡力推展美國在亞洲開發銀行以及該區域裡的利益。」

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