我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

美國官員：拜登與普亭12日將就烏克蘭危機通話

1月通膨率​衝上40年高點 Fed下月升息2碼預期升高

編譯任中原、葉亭均／綜合外電
Fed。圖／路透
Fed。圖／路透

美國1月通膨率衝上40年來高點，立場鷹派的聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德更支持在7月初前累計升息1個百分點，包括一次升2碼，促使市場加碼押注聯準會（Fed）可能會在3月升息2碼，今年共升7碼，帶動美國10年期公債殖利率衝破2%，拖累全球股市走低。

分析師認為，美債殖利率將持續走高，將繼續帶給風險資產壓力。

今年有投票權的博拉德10日接受彭博資訊訪問時說，「我希望在7月1日前見到升息100個基點」，「我原就偏鷹派，但我已大幅提高對（聯邦公開市場操作）委員會應該怎麼做的期望」。Fed從現在到7月1日將召開三次會議，這番言論顯示，博拉德希望Fed至少有一次會議升息2碼。

博拉德說，3月是否該升息2碼，將交由主席鮑爾決定。他的計畫包括在未來三次會議升息、第2季縮減資產負債表，下半年再根據數據決定。他也提到在例會之間召開緊急會議升息的可能性，但也強調目前官員仍聚焦於3月決策。

在博拉德發表談話後，市場加碼押注Fed將在3月升息2碼，CME FedWatch顯示，期貨市場預估3月升息2碼的機率為81.2%，德銀、滙豐、野村及花旗都做出此預估。美國1月通膨率年增7.5%，也讓彭博經濟學家認為3月升息2碼機率升高。

利率期貨市場顯示，到2023年Fed結束升息周期時，聯邦資金利率將升到2%，比原先預期的1.6%進一步升高。

不過，高盛預期，Fed從3月起的七次會議上，每次都將決定升息1碼，共升息7碼，比原先預期的升息5碼進一步提高。高盛指出，儘管市場對3月升息2碼的預期漸濃，但迄今多數對外發言的Fed官員都反對3月升息2碼，因此較可能的作法是多次升息1碼。

美債殖利率11日盤中依然盤旋高點，美國10年期公債殖利率報2.003%，依然高於2%。

升息 殖利率 高盛

上一則

擊敗三星 蘋果去年Q4全球手機出貨量奪冠

延伸閱讀

高通膨吃不消 美國1家戶每月支出多250元

高通膨吃不消 美國1家戶每月支出多250元
高盛估Fed今年7次升息 新興市場政策將出現分歧

高盛估Fed今年7次升息 新興市場政策將出現分歧
高通膨…美國家庭每月多花250元 亞裔衝擊最低

高通膨…美國家庭每月多花250元 亞裔衝擊最低
美1月CPI年升7.5% 10年期美債殖利率逼近2%大關

美1月CPI年升7.5% 10年期美債殖利率逼近2%大關

熱門新聞

好市多的自有品牌科克蘭。（好市多官網）

好市多自有品牌科克蘭從何而來？

2022-02-06 20:39
美國36歲女性漢娜琳5年內債務歸零還買了4棟房。（截圖自TikTok）

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

2022-02-03 23:58
美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

通膨意外超標 股指全面大跌

2022-02-10 16:32
巴菲特的投資組合裡，2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社

巴菲特選股 去年誰表現最好？一支遭他大幅減持的股票

2022-02-10 18:46

2021年度十大抵稅項目 不可不知

2022-02-07 15:45
今年來美國股市劇烈震盪，但隨著疫情、成長和通膨觸頂，市況恢復平靜似乎指日可待。路透

成長、通膨、疫情同時觸頂 美股平靜在望

2022-02-05 12:20

超人氣

更多 >
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光
林青霞瘋傳婚變「贍養費80億」 1句話洩婚姻狀態

林青霞瘋傳婚變「贍養費80億」 1句話洩婚姻狀態
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？