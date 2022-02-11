Fed。圖／路透

美國1月通膨率衝上40年來高點，立場鷹派的聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德更支持在7月初前累計升息 1個百分點，包括一次升2碼，促使市場加碼押注聯準會（Fed）可能會在3月升息2碼，今年共升7碼，帶動美國10年期公債殖利率 衝破2%，拖累全球股市走低。

分析師認為，美債殖利率將持續走高，將繼續帶給風險資產壓力。

今年有投票權的博拉德10日接受彭博資訊訪問時說，「我希望在7月1日前見到升息100個基點」，「我原就偏鷹派，但我已大幅提高對（聯邦公開市場操作）委員會應該怎麼做的期望」。Fed從現在到7月1日將召開三次會議，這番言論顯示，博拉德希望Fed至少有一次會議升息2碼。

博拉德說，3月是否該升息2碼，將交由主席鮑爾決定。他的計畫包括在未來三次會議升息、第2季縮減資產負債表，下半年再根據數據決定。他也提到在例會之間召開緊急會議升息的可能性，但也強調目前官員仍聚焦於3月決策。

在博拉德發表談話後，市場加碼押注Fed將在3月升息2碼，CME FedWatch顯示，期貨市場預估3月升息2碼的機率為81.2%，德銀、滙豐、野村及花旗都做出此預估。美國1月通膨率年增7.5%，也讓彭博經濟學家認為3月升息2碼機率升高。

利率期貨市場顯示，到2023年Fed結束升息周期時，聯邦資金利率將升到2%，比原先預期的1.6%進一步升高。

不過，高盛 預期，Fed從3月起的七次會議上，每次都將決定升息1碼，共升息7碼，比原先預期的升息5碼進一步提高。高盛指出，儘管市場對3月升息2碼的預期漸濃，但迄今多數對外發言的Fed官員都反對3月升息2碼，因此較可能的作法是多次升息1碼。

美債殖利率11日盤中依然盤旋高點，美國10年期公債殖利率報2.003%，依然高於2%。