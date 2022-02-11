擊敗三星 蘋果去年Q4全球手機出貨量奪冠

iPhone 13系列新機上市，助攻蘋果去年第4季買氣。路透

最新調查顯示，拜iPhone 13系列新機熱賣所賜，蘋果 公司（Apple）去年第4季的全球智慧手機 出貨量達8,000萬支，擠下南韓三星 電子，榮登全球最大智慧手機製造商寶座。

研調機構Strategy Analytics統計，蘋果去年9至12月出貨8,000萬支智慧手機，高於三星的6,900萬支；另一家業者Counterpoint Research估計，蘋果去年最後三個月iPhone出貨量為8,150萬支，三星手機出貨量為6,720萬支。

Strategy Analytics和Counterpoint Research的數據表明，蘋果去年Q4的全球智慧手機市占率達22%，高於三星市占率為18%，位居全球第一。

資料顯示，蘋果通常在第4季有較佳的表現，歸功於這家科技巨頭多半在下半年推出新機，助攻買氣。

蘋果2019年Q4的市占率為18％，與三星持平，到2020年Q4時與三星拉開距離，市占率升至21%，高於三星的16%，到2021年最後一季依然領先。不過，以全年表現來看，三星去年仍以20%全球市占率稱冠智慧手機市場，蘋果以16.8%市占居次。

Strategy Analytics表示，去年Q4全球智慧手機出貨量年比下滑3%至3.65億支，主要是新冠疫情造成的晶片荒和生產中斷所致；全年全球手機出貨量則達13.6億支，較2020年回升5%。展望今年，Strategy Analytics預測全球智慧手機市場仍將持續擴張，比去年成長3%。