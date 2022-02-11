傳俄烏局勢升溫 道指跌逾500點

由於烏克蘭和俄羅斯之間的緊張局勢加劇，導致油價飆升並促使投資人拋售股票等風險資產，美股11日下跌。美聯社

由於烏克蘭 和俄羅斯之間的緊張局勢加劇，導致油價飆升並促使投資人拋售股票等風險資產，美股11日下跌。

股價開盤後基本持平，但午盤後與烏克蘭有關的頭條新聞導致交易員拋售股票並買進美國國債。

以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌394.49點或2.78%至1萬3791.15點。史坦普500指數下跌85.44點或1.9%至4418.64點。道瓊工業平均指數重挫503.53點或1.43%至3萬4738.06點。

在收盤前2小時左右，美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在白宮簡報會上表示，俄羅斯與烏克蘭邊境情勢有升級跡象，有可能在冬季奧運期間就發生入侵，即使市場並不這麼認為。

美國和英國都呼籲本國公民盡快離開烏克蘭。

蘇利文指出，美國不確定俄羅斯總統普亭是否已經做出入侵烏克蘭的最終決定。但「它很可能很快就會發生」。在蘇利文發表評論後，股市脫離低點，石油和債券價格從盤中高點回落，與稍早一份推低股市的報告略有不同。

瑞銀交易大廳經理卡欣(Art Cashin)表示，烏克蘭的新聞確實與拋售有「一點關係」。他說，某些交易員會在周末前利用這則新聞賣出，「但我認為實際上真的是因為聯準會(Fed)漫無目標。」

他針對俄羅斯入侵指出，「我認為這不會發生。」「站不住腳的謠言總是會自動退散。」

在烏克蘭新聞發出後，部分國防股走高。諾斯羅普格魯曼上漲4.53%。洛克希德馬丁上漲2.79%。

石油價格走高，西德州中質原油(WTI)期貨上漲4%，因俄羅斯是全球原油和天氣生產國。能源股隨之走升，Diamondback Energy上漲3.95%，Devon Energy上漲3.64%。埃克森美孚和康菲石油分別上漲2.52%和1.74%。

航空公司等旅遊股大跌。美國航空下跌5.88%。Expedia早盤因優於預期的財報而走升，但收盤下跌2.73%。

Comerica Wealth Management投資長林奇(John Lynch)表示，「由於投資者先賣之後再提問，所以股票可以想像會在10%的範圍內再次回調。成長型和防禦型股票最初可能會跑贏大盤，但我們不認為價值型和周期型股會配合全球周期性復甦。」「我們鼓勵投資人在近期波動期間堅持長期策略。」

在債券市場，烏克蘭消息傳出後，美國國債殖利率 下跌。10年期國債殖利率10日自2019年以來首次突破2%，11日回落至1.92%左右。殖利率與價格走勢相反。

本周債市的波動始於高於預期的通膨數據，促使聖路易斯Fed行長布拉德(James Bullard)呼籲加快升息 ，到7月時將升息整整1個百分點。

然而，在徵詢Fed官員後，他們認為3月升息50個基點並不合適。1個基點等於0.01個百分點，Fed通常以25個基點的幅度升息。亞特蘭大、里其蒙和舊金山Fed的行長反對加倍升息的想法。

高盛改變了對Fed今年的預期，認為將升息7次，以努力為經濟降溫，因通膨遠比決策者預期的要持久。

DoubleLine CEO岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，「Fed顯然落後於殖利率曲線，它將被迫比市場預期的升息更多。」「我懷疑它們會一路升息，直到出現問題；但問題總是會發生。」

半導體股票的波動部分是源自疫情引起的供應鏈問題，11日普遍表現不佳。Advanced Micro Devices和Xilinx分別下跌10.01%和9.99%。

在財報方面，Newell Brands上漲11.07%，該公司第4季營收和獲利均超出預期。在財報中強調供應鏈可能有問題後，Under Armour大跌12.49%。

VanEck俄羅斯ETF下跌逾6%，代表美股的拋售可能在下周蔓延至海外股市。俄羅斯盧布兌美元也下跌。

在經濟數據方面，密西根大學2月消費者信心指數初值為61.7，低於上月的67.2，低於預期。

由於11日大跌，三大指數本周全面收跌。