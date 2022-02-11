高盛估Fed今年7次升息 新興市場政策將出現分歧

高盛集團經濟學家估美國聯準會今年將7次升息，每次1碼。（路透）

高盛 集團（Goldman Sachs）的經濟學家現在預估，美國聯準會（Fed）今年將升息 七次以抑制通膨，較先前預估的升息五次更多。但在交易員周四擴大押注美國會較積極升息之際，高盛資產管理公司表示，新興市場 積極升息的步調即將達到頂峰。

以海濟斯（Jan Hatzius）為首的高盛經濟學家認為，Fed今年將以每次1碼、連七次升息的方式調升利率。

根據高盛的分析師，儘管通膨高漲、工資不斷調高、短期通膨預期偏高等三因素的結合，使3月有理由升息兩碼，但迄今為止，決策者的態度表明，將以較循序漸進的方式升息。

他們在報告裡說：「大多數發表評論的聯準會官員都反對3月升息50個基點。我們因此認為，更有可能的作法是更多次升息但每次調升25個基點。」

美國勞工部10日公布，1月消費者物價指數較去年同期大增7.5%，創1982年來最大年增幅之後，聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，支持升息整整1個百分點，包括2000年來首見的一次升息50個基點。高盛分析師因此修改預測。

在新興市場方面，包括Kamakshya Trivedi和Caesar Maasry在內高盛資管的策略師根據內部模型預估，未來三個月，開發中國家仍緊縮貨幣政策的比率可能會從目前的大約70%，降到接近50%。

高盛說，相較於已開發國家採緊縮政策造成的溢出效果，新興市場的國內基本面因素，將對貨幣政策起更大的影響作用。未來幾個月，新興市場的央行之間可能出現政策分歧。