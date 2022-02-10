通膨意外超標 股指全面大跌

美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率 推高至關鍵水平之上。

以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌304.73點或2.1%至1萬4185.64點。史坦普500指數下跌83.1點或1.81%至4504.08點。道瓊工業平均指數下跌526.47點或1.47%至3萬5241.59點。股票全天波動，三大股指一度短暫轉為上揚，道指甚至大跌逾600點。

股指跌深，因投資人開始猜測聯準會(Fed)將積極收緊政策以對抗通膨。

10日公布的消費者物價指數(CPI)報告顯示年增率達7.5%，高於預期，是1982年以來的最大漲幅。10年期美國國債殖利率躍升至2%以上，短期殖利率也大幅走高。去年底時的指標10年期國債殖利率為1.51%。

短期利率進一步飆升，代表投資人預計Fed將採取更積極的行動。2年期國債殖利率上漲超過26個基點，創2009年以來最大單日漲幅。1個基點等於0.01個百分點。

LPL Financial資產配置策略師吉爾伯特(Barry Gilbert)表示，「隨著1月通膨再次意外上升，市場繼續擔心Fed會採取激進措施。雖然情況可能會從這裡開始好轉，但市場對Fed可能過度緊縮的擔憂不會消失，除非有明顯跡象顯示通膨開始受到控制。」

聖路易斯Fed行長布拉德(James Bullard)告訴《彭博》，他對3月升息 50個基點持開放態度，並預期7月前升息幅度達到1個百分點。此語一出更加深了股指跌幅。

大型科技股承壓，微軟下跌2.84%，電商股票Shopify也下跌3.42%，而Adob​​e下跌5.12%。較高的利率往往會給科技股和其他成長股帶來壓力，因為它們會降低未來收益的吸引力。

通貨膨脹率處於40年高點，加上布拉德的鷹派言論，促使市場預期利率將更加激進。

芝加哥商品交易所的期貨交易顯示，在3月會議升息50個基點的可能性接近100%。市場還預計Fed今年將升息7次的可能性為61%，代表在2022年底之前的每次會議都會採取行動。

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)在談到Fed時表示，「他們必須做兩件事：首先，他們必須重拾通膨信心；他們對通貨膨脹的理解遠遠落後。第二，他們必須重拾政策主控權。」

花旗經濟學者也將其預測改為3月升息50個基點。

房屋建商和公用事業股票也可能對利率上升敏感，10日表現不佳。

Oxford Economics首席美國金融市場經濟學者博斯特詹西奇(Kathy Bostjancic)表示，「2%的10年期美國國債殖利率，加上高於預期的通膨率以及因此更激進的Fed緊縮周期，對整體股市不利，尤其是科技等依賴舉債的公司。」「關鍵的抵消因素是目前的經濟成長和財報還算健康。然而，更激進的Fed放緩經濟成長的程度可能會比預期更嚴重。」

然而，即使10日下跌，本周主要股指仍小幅走升。在CPI報告發布前的9日，那指上漲了2%。

穩定的財報有助限制了10日美股的跌勢。

身為道指30支成分股之一的迪士尼上漲3.35%，該公司上季獲利超出預期，其公園、體驗和消費品部門的收入翻了一倍。

可口可樂上漲0.54%，這家軟飲料巨頭的獲利和營收超過華爾街預期。雲端股Twilio在發布財報後上漲1.93%。

Expedia和Zillow將在盤後公布財報。在意外提前發布業績後，Affirm下跌21.24%。

其他經濟數據方面，每周申請失業救濟金人數為22.3萬人，略低於預期。