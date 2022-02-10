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美非裔女性第一人 柯林斯將接掌地區聯準銀行

中央社波士頓9日綜合外電報導
美國波士頓聯邦準備銀行今天任命密西根大學教務長柯林斯（Susan Collins）為下任總裁，使她成為首位執掌地區聯準銀行的非裔女性，並為聯準系統領導階層增添多元性。路透
美國波士頓聯邦準備銀行今天任命密西根大學教務長柯林斯（Susan Collins）為下任總裁，使她成為首位執掌地區聯準銀行的非裔女性，並為聯準系統領導階層增添多元性。路透

美國波士頓聯邦準備銀行今天任命密西根大學教務長柯林斯（Susan Collins）為下任總裁，使她成為首位執掌地區聯準銀行的非裔女性，並為聯準系統領導階層增添多元性。

路透社報導，波士頓聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Boston）發表聲明說，柯林斯將於7月1日上任。屆時聯邦準備理事會（Fed）為了對抗通膨，可能已開始收緊貨幣政策，包括升息並可能縮減資產負債表。

柯林斯上任後數週內就將參與聯準會決策，聯準會將於7月26－27日召開決策會議。根據聯準會的規定，在此之前，費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）將代理波士頓聯準銀行總裁投票。

柯林斯接掌的是羅森格蘭（Eric Rosengren）的遺缺，聯準會政風機構針對疫情期間聯準會官員的個人交易展開道德調查後，羅森格蘭在去年秋季請辭。

聯準會決策官員和外界觀察家指出，聯準會領導層多元化以更加反映美國現實狀況，攸關重大；並引據研究結果說明，比較多元的思維有助於改善決策品質。

包含波士頓聯準銀行在內的全美12個地區聯準銀行總裁以及華府聯準會委員負責制定美國貨幣政策，其中有3家聯準銀行總裁為女性，兩家聯準銀行總裁為非白人男性。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110210

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