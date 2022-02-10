阿斯特捷利康Q4獲利超乎預估 上調2022年銷售預測

阿斯特捷利康今天公布第4季獲利超乎預估，並上調2022年銷售預測，同時宣布10年來首度調高股息。路透

阿斯特捷利康今天公布第4季獲利超乎預估，並上調2022年銷售預測，同時宣布10年來首度調高股息。但阿斯特捷利康表示，COVID-19產品對財報帶來的挹注將下滑。

阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）今天公布去年12月31日止的第4季營收 ，以固定匯率 為基礎，大幅攀升63%，來到120.1億美元，高於預估值107.9億美元。核心每股盈餘1.67美元，也高於預估值1.50美元。

阿斯特捷利康的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗 開始出現溫和的獲利，同時早期數據顯示其抗體治療與加強劑對Omicron變異株也有效。

不過，阿斯特捷利康表示，今年COVID-19產品銷售料衰退21-27%，這些產品的毛利率低於公司其他產品的均值。

阿斯特捷利康表示，抗體藥物Evusheld銷售成長將部分抵銷疫苗銷售預期的衰退。2022年疫苗營收預期大多將來自初期的合約。

阿斯特捷利康預估2022年整體營收將攀升16至19%，核心獲利成長21至27%。去年銷售成長，以固定匯率為基礎，大幅攀升38%，來到374.2億美元。

根據路孚特機構經紀商預估系統（Refinitiv IBES）數據，分析師預估阿斯特捷利康2022年每股盈餘6.68美元，營收427.3億美元。

格林威治時間9時，阿斯特捷利康股價聞訊上漲4%，主要因投資人原本預期今年的表現會更為疲軟。

阿斯特捷利康COVID-19疫苗年銷售39億美元，是公司第二暢銷產品，僅次於肺癌藥物泰格莎（Tagrisso）的50億美元，凸顯出疫苗推出第一年對阿斯特捷利康的重要性。

阿斯特捷利康的疫苗 ChAdOx1 nCoV-19以Vaxzevria和 Covishield 的品牌銷售，截至2月為止，已供應超過26億劑。

阿斯特捷利康預計今年上半年向美國監管當局提出疫苗批准申請，遠比原本預定的2021年延後。

此外，阿斯特捷利康也宣布提高年度股息0.10美元，至每股2.9美元。