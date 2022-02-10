美1月CPI年升7.5% 10年期美債殖利率逼近2%大關

美國商務部10日表示，1月消費者物價指數（CPI）年增7.5%，超出市場預期，創下40年來最高紀錄。歐新社

美國商務部10日表示，1月消費者物價指數 （CPI）年增7.5%，超出市場預期，創下40年來最高紀錄，反映出通膨前景持續惡化，聯準會（Fed）今年須大幅升息的機率提高。美國10年期公債殖利率 應聲上揚，一度觸及1.986%，美股期指跌幅應聲擴大，那斯達克100指數期貨跌逾1%。

同日，歐盟 執委會預測，2022年歐元區通膨率將升到3.5%，但2023年將降到1.7%；這比去年11月時所預估的2.2%及1.4%都高。

歐盟預測，今年第1季通膨率將衝到4.8%，直到第3季時仍將超過3%，到第4季將回降至2.1%。

歐盟主管經濟事務的執行委員簡提洛尼指出，到今年夏季為止通膨仍可能偏高，之後將隨著能源價格走穩及供應鏈瓶頸緩解而回落，但不確定性與風險仍高。

日本10日公布的元月躉售物價指數（WPI）比去年同期猛升8.6%，創36年來最大升幅，凸顯企業面臨提高產品售價或損失獲利率的兩難局面；比去年12月上升0.6%，主因燃煤及石油產品漲價。

去年12月日本核心消費者物價僅年升0.5%，主要是靠行動通訊費率下降。經濟學者預測今年通膨率將快速上升。