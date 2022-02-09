靠疫情賺錢 Uber Eats業績一枝獨秀 Uber財報亮眼

Uber上季財報亮眼，歸功於餐飲外送事業Uber Eats表現超乎市場預期，彌補受新冠疫情衝擊的叫車業績。(美聯社)

叫車平台優步（Uber）9日盤後公布，上季財報亮眼，歸功於餐飲外送事業Uber Eats表現超乎市場預期，彌補受新冠疫情 衝擊的叫車業績。這項消息帶動Uber盤後一度飆漲8%。

Uber上季總營收 為58億美元，比去年同期勁增83%，優於市場預期，歸因於Uber Eats上季息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）首度轉正。Uber上季EBITDA經調整後為8,600萬美元，為連續第二季繳出獲利成績單。Uber上季活躍用戶達1.18億戶，年增27%，訂戶數創歷來新高。

Uber表示，叫車事業去年10到12月的上季全球叫車次數為17.7億次，低於分析師預估的19.1億次，叫車部門營收達22.8億美元，稍低於市場預估的24.3億美元。

Uber Eats上季EBITDA經調整後為2,500萬美元，優於去年同期的1,450萬美元損失。Uber Eats外送內容包括生鮮雜貨、日用品及餐廳料理。

不過，Uber本季展望稍低於市場預期。Uber預估，本季總訂單額（gross booking）預料介於250至260億美元，調整後EBITDA預料介於1億至1.3億美元，低於市場預估的270億美元和1.5億美元。

Uber上季淨利為8.92億美元，受惠於在自駕技術公司 Aurora和Grab的投資 ，帶來14億美元的稅前獲利。