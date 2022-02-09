科技重現反彈 那指再漲逾2%

因科技股全面反彈，美股9日上揚，收復之前部分失土。(美聯社)

因科技股全面反彈，美股9日上揚，收復之前部分失土。

道瓊工業平均指數 上漲305.28點或0.86%至3萬5768.06點。史坦普500指數上漲65.64點或1.45%至4587.18點。那斯達克綜合指數上漲295.92點或2.08%至1萬4490.37點。

疫情期間表現出色的居家避疫科技股領漲大盤。電商股Shopify上漲5.35%，而Etsy上漲3.81%。DocuSign和Zoom Video等居家寵兒也分別躍升5.16%和4.84%。

上周財報發布後大跌的臉書母公司Meta上漲5.37%。

那指繼8日上漲1.3%後連續第二天走升。由之前大跌入修正區，如今已從1月27日的近期低點上漲約8%。

MissionSquare Retirement投資 長維克(Wayne Wicker)說，「現在美股有很多不同的組成成分。像是短期交易，很明顯，對於過去幾個月的許多居家個股來說，它們的本益比已低很得多，讓它們在交易基礎上具有吸引力。」

他表示，另一方面，隨著疫情消退，傾向基本面的投資人可能會湧進可能受惠於經濟強勁的股票，像是郵輪股。

由於市場對Omicron變種病毒的擔憂消退，挪威郵輪控股和達美航空分別上漲4.22%和2.96%。紐約州9日宣布取消室內口罩規定。

在財報方面，Chipotle在強勁的上季業績支持下上漲10.05%，而Lyft雖然活躍乘客數少於上季，但仍上漲6.8%。

太陽能股Enphase Energy飆升12.03%，該公司第4季營收和獲利均超出預期，並提供了樂觀的財測。這似乎也提振了這個新興產業的其他股票，SolarEdge Technologies上漲6.94%。

FactSet數據顯示，截至9日開盤時，大約60%的史指成分股公司公布了第4季財報，其中約77%公司的獲利超出華爾街的預期。迪士尼、美泰、米高梅度假村和優步科技將在9日收盤後公布業績。

投資人還在為10日的消費者物價指數(CPI)報告預做準備，該報告將提供有關通膨情況的最新資訊。聯準會(Fed)已經發出貨幣政策轉向訊號，以應對史上最高的物價上漲。

根據《道瓊》的數據，10日的通膨數據將顯示1月物價上漲0.4%，較一年前上漲7.2%。

摩根士丹利投資管理公司總經理史利蒙(Andrew Slimmon)說，「如果你上周問我，我會說好，一個較低的數字，股市將繼續搖擺不定，因為市場已過度超賣。但現在已經恢復許多，所以風險回報是平衡的。」

他說，「能給投資人的建議是，請逢低承接。在股市回升時不要追高。我想現在它已經反彈了很多。」

在2022年急劇飆升之後，債券殖利率 9日略有下降，這也可能是提振科技股的原因。指標10年期美國國債殖利率在8日觸及1.97%後成交於1.945%附近。

然而，由於近幾個月利率上升似乎抑制了購屋族的需求，房貸申請量上周下降10%。

今年殖利率上升部分原因是Fed採取更為激進的立場。亞特蘭大Fed行長博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，今年可能會升息3次，但Fed並未確定任何升息路徑，並將關注經濟如何應對。克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)表示，Fed將準備在今年所有會議上升息。