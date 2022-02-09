我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府6所學校連遭炸彈威脅 美國第二先生緊撤

科技重現反彈 那指再漲逾2%

財經新聞組／綜合報導
因科技股全面反彈，美股9日上揚，收復之前部分失土。(美聯社)
因科技股全面反彈，美股9日上揚，收復之前部分失土。(美聯社)

因科技股全面反彈，美股9日上揚，收復之前部分失土。

道瓊工業平均指數上漲305.28點或0.86%至3萬5768.06點。史坦普500指數上漲65.64點或1.45%至4587.18點。那斯達克綜合指數上漲295.92點或2.08%至1萬4490.37點。

疫情期間表現出色的居家避疫科技股領漲大盤。電商股Shopify上漲5.35%，而Etsy上漲3.81%。DocuSign和Zoom Video等居家寵兒也分別躍升5.16%和4.84%。

上周財報發布後大跌的臉書母公司Meta上漲5.37%。

那指繼8日上漲1.3%後連續第二天走升。由之前大跌入修正區，如今已從1月27日的近期低點上漲約8%。

MissionSquare Retirement投資長維克(Wayne Wicker)說，「現在美股有很多不同的組成成分。像是短期交易，很明顯，對於過去幾個月的許多居家個股來說，它們的本益比已低很得多，讓它們在交易基礎上具有吸引力。」

他表示，另一方面，隨著疫情消退，傾向基本面的投資人可能會湧進可能受惠於經濟強勁的股票，像是郵輪股。

由於市場對Omicron變種病毒的擔憂消退，挪威郵輪控股和達美航空分別上漲4.22%和2.96%。紐約州9日宣布取消室內口罩規定。

在財報方面，Chipotle在強勁的上季業績支持下上漲10.05%，而Lyft雖然活躍乘客數少於上季，但仍上漲6.8%。

太陽能股Enphase Energy飆升12.03%，該公司第4季營收和獲利均超出預期，並提供了樂觀的財測。這似乎也提振了這個新興產業的其他股票，SolarEdge Technologies上漲6.94%。

FactSet數據顯示，截至9日開盤時，大約60%的史指成分股公司公布了第4季財報，其中約77%公司的獲利超出華爾街的預期。迪士尼、美泰、米高梅度假村和優步科技將在9日收盤後公布業績。

投資人還在為10日的消費者物價指數(CPI)報告預做準備，該報告將提供有關通膨情況的最新資訊。聯準會(Fed)已經發出貨幣政策轉向訊號，以應對史上最高的物價上漲。

根據《道瓊》的數據，10日的通膨數據將顯示1月物價上漲0.4%，較一年前上漲7.2%。

摩根士丹利投資管理公司總經理史利蒙(Andrew Slimmon)說，「如果你上周問我，我會說好，一個較低的數字，股市將繼續搖擺不定，因為市場已過度超賣。但現在已經恢復許多，所以風險回報是平衡的。」

他說，「能給投資人的建議是，請逢低承接。在股市回升時不要追高。我想現在它已經反彈了很多。」

在2022年急劇飆升之後，債券殖利率9日略有下降，這也可能是提振科技股的原因。指標10年期美國國債殖利率在8日觸及1.97%後成交於1.945%附近。

然而，由於近幾個月利率上升似乎抑制了購屋族的需求，房貸申請量上周下降10%。

今年殖利率上升部分原因是Fed採取更為激進的立場。亞特蘭大Fed行長博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，今年可能會升息3次，但Fed並未確定任何升息路徑，並將關注經濟如何應對。克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)表示，Fed將準備在今年所有會議上升息。

殖利率 投資 指數

上一則

廣西百色疫情封城影響 鋁價喊漲

延伸閱讀

史指那指走升 今年最佳單周

史指那指走升 今年最佳單周
Meta重挫拖累 科技股轉悲觀

Meta重挫拖累 科技股轉悲觀
港防疫放寬遙無期 郵輪公司擬撤港 黃大仙再取消頭炷香

港防疫放寬遙無期 郵輪公司擬撤港 黃大仙再取消頭炷香
美股最錢線／三巨頭財報 科技股指標

美股最錢線／三巨頭財報 科技股指標

熱門新聞

美國36歲女性漢娜琳5年內債務歸零還買了4棟房。（截圖自TikTok）

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

2022-02-03 23:58
好市多的自有品牌科克蘭。（好市多官網）

好市多自有品牌科克蘭從何而來？

2022-02-06 20:39
美股3日重挫，在臉書母公司Meta Platforms發布令人失望的上季業績後，投資人對大型科技公司的樂觀情緒一夕間逆轉。美聯社

Meta重挫逾26% 股指挫逾500點

2022-02-03 16:40

2021年度十大抵稅項目 不可不知

2022-02-07 15:45
亞馬遜為確保在供應鏈瓶頸和勞力短缺之下仍能將將商品運達客戶，不惜砸下鉅資。（路透）

獲利佳+漲Prime會費 亞馬遜股價狂漲 科技股也反彈

2022-02-03 20:32
加密幣震盪如此劇烈，投資新手該怎麼辦？一個方式是在眾多加密幣中，挑選為特定目的而出現的加密幣。 路透

變化多端的加密幣是泡沫嗎？何時破？只要會這招就免驚

2022-02-02 22:05

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制
北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我

谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我