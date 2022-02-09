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廣西百色疫情封城影響 鋁價喊漲

記者陳政錄／即時報導
中國本土新冠疫情嚴峻，影響鋁價喊漲。新華社
中國本土新冠疫情嚴峻，影響鋁價喊漲。新華社

中國廣西百色市近日本土疫情嚴峻，自7日起封城，由於百色市是中國電解鋁、氧化鋁重要產區，業內人士認為，市場貨源偏緊，本月鋁價將繼續走高。

據上海有色金屬網（SMM）統寄，廣西百色市是中國第三大氧化鋁主產地，市內氧化鋁企業共五家，總計產能945萬噸；電解鋁方面，截至1月底，百色市運行產能173萬噸，佔全廣西產能198公噸的近九成。

但自7日封城以來，由於百色市「不進不出」的管控措施，使得鋁業面臨原料採購、向外出貨困難局面，東證衍生品研究院有色分析師孫偉東預計，本月氧化鋁價格將繼續走高；SMM研報也指出，此次疫情對當地電解鋁產業鏈造成影響，廣西內氧化鋁企業已經出現停減產的情況。。

以上海期貨交易所9日收盤價為例，滬鋁期貨收報每公噸人民幣2萬2870元（約3600美元），漲幅2.42%，來到2021年10月22日以來最高主力價位。

另一方面，歐洲等海外電解鋁廠自1月份以來，因天然氣和電力價格高漲減產，也繼續為整體產業鏈供應趨緊帶來隱憂。其中，倫敦金屬交易所（LME）期鋁價格在8日觸及近4個月新高，高勝也繼續看漲鋁價，將12個月鋁價預期上調至每公噸4,000美元。

值得注意的是，據第一財經報導，在此輪廣西疫情爆發前，鋁價在2021年就曾出現一輪大漲，年漲幅高達33%，2022年初至今漲幅超過12%。

投資公司WisdomTree分析師Nitesh Shah解釋，在北京奧運會前夕，為了改善空氣質量，鋁產量大幅減少。業內人士預測，由於當前庫存短缺、3月起開始進入需求旺季，加上疫情難在短期內趨緩，將成為下個階段鋁價上漲的主要動力。

方正中期期貨鋁研究員胡彬也說，對於鋁價來講，內有疫情擾動，外有歐洲減產助推，短期還將維持強勢走勢。

疫情 封城 分析師

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