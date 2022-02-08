雷軍：全面向iPhone看齊 3年拿下中國高端手機市占第一

小米董事長雷軍表示，要全面鎖定蘋果iPhone，搶攻高端手機市場。（路透）

小米 董事長雷軍8日表示，從今天開始，小米集團正式組建高端化戰略工作組，在「三年手機 銷量全球第一」戰略牽引下，清晰了高端化戰略目標，即產品和體驗要全面對標（指標竿追尋）iPhone，三年內拿下中國國產高端手機市場占比第一。

澎湃新聞報導，小米董事長雷軍8日在微博表示，小米集團舉辦了虎年開年來第一次重要會議「高端化戰略研討會」，明確高端之路是小米成長的必經之路，也是小米發展的生死之戰，會堅定不移執行高端化戰略。

雷軍指出，小米手機產品和體驗要全面對標iPhone，三年內拿下中國國產高端手機市場占比第一。高端之路不可能一蹴而就，要咬定青山不放鬆，保持長期的戰略定力和持續的投入，堅決執行「5年1000億」研發計畫。

他提到，小米的高端之路已經走了2年，有成功，也有挫折，目前到了新的階段。未來，小米將堅持「快，更穩」的策略；從戰略嘗試，走向戰略進攻，從性能領先走向體驗優先。小米將堅定地以手機為中心，全面深化推進「手機 X AloT」的核心戰略，營造體驗全面領先的智慧生態。

雷軍在去年12月就表示，小米將正式對標蘋果 ，且要在未來一步步超越蘋果。「我覺得（中國）國產手機就是應該有這樣的勇氣，為什麼不去比一下呢？一比較，大家可能會發現國產手機的實力比大家想像要強很多。」

小米的表現在全球市場位於中國國產手機前列。根據市場調研機構Canalys顯示，蘋果在去年第四季的智慧手機出貨量占全球總量的22%位居第一，三星排名第二，市占為20%；小米排名第三，市占為12%，而OPPO和vivo分別排名第四、五。

不過在中國市場上，小米依舊面臨激烈競爭。據市場調研機構IDC和Counterpoint指出，去年第四季，蘋果在中國國內市占率達到歷史最高水準，為20.6%，OPPO、vivo及榮耀緊追在後；小米中國市占排在蘋果、vivo、oppo和榮耀之後，為第五名，市占為15.8%。