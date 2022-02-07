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財報通膨當前 股指平盤震盪

財經新聞組／綜合報導
由於交易員繼續評估最新財報並等待關鍵的美國通膨數據，美股7日在漲跌間徘徊。美聯社
由於交易員繼續評估最新財報並等待關鍵的美國通膨數據，美股7日在漲跌間徘徊。美聯社

由於交易員繼續評估最新財報並等待關鍵的美國通膨數據，美股7日在漲跌間徘徊。

道瓊工業平均指數小漲1.39點至3萬5091.13點。史坦普500指數下跌16.66點或0.37%至4483.87點。那斯達克綜合指數下跌82.34點或 0.58%至1萬4015.67點。在收盤前最後一個小時，主要股指在平盤附近震盪。

華爾街上周在激烈波動中反彈。7日的財報再次推動股指開盤走升，泰森食品在獲利超出預期後上漲12.23%，而醫療器械股Zimmer Biomet在發布財報後下跌9.09%。

亞馬遜在4日發布財報後小漲0.19%，而臉書母公司Meta下跌5.14%，繼續後財報的跌勢。自2日發布財之後，Meta股價已下跌達30%。在發布疲弱財測後，Netflix 7日再度下跌1.97%，之前投資公司Needham表示該公司目前的戰略無法贏得串流媒體大戰。

Raymond James策略師麥考特(Tavis McCourt)在給客戶的報告中說，「投資人的心理幾乎每周都在發生變化，意味著堅持自己的投資信念與以往一樣困難或痛苦，但在推動股指表現出色方面也從未如此重要。」「我們相信，經濟實力將推動每股獲利與利率一起繼續走高，因為我們懷疑，高利率還不至於導致經濟需求大幅放緩。」

FactSet數據顯示，截至目前為止，56%的史指公司公布了上季業績，其中77%的獲利超出預期，76%的營收超出預期。然而，包括臉書母公司Meta在內的知名公司業績令人失望，引發一些股票的大幅回跌。

本周將有70多家史指公司公布業績。道指的3個成分股將提供上季財報，包括迪士尼和可口可樂。Amgen、Take-Two Interactive和On Semiconductor等公司將在7日公布財報。

在發布強於預期的美國就業數據及大型科技股財報後，股市上周走勢強勁。

史指和那指4日上漲，創下自去年12月以來的最佳單周表現。道指4日下跌0.06%，但全周仍創下1.05%的漲幅。與此同時，羅素2000指數創下5周來首次走升，也是2022年表現最好的一周。

主要股指年初以來開局不順，因為利率上升促使投資人拋售成長股，轉而投資以價值型為導向的類股。

在其他地方，在Frontier Airlines宣布與其合併後，廉航Spirit Airlines上漲17.17%。這項消息似乎提振了航空公司的普遍情緒，聯合航空和達美航空分別上漲3.78%和2.71%。

Peloton飆升20.93%，因報導指稱亞馬遜和Nike可能是這家互動健身設備製造商的可能追求者。在從摩根史坦利升評後，Snowflake上漲6.3%。

摩根大通策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)在給客戶的報告中表示：「波動性正在緩和，並預計系統性投資客的風險平價、波動性目標將大量流回股票，以及在最近與獲利相關的緘默期後增加的企業回購。」

重大的通膨數據也即將公布，勞工部將於10日發布1月消費者物價指數(CPI)數據。預計將顯示通膨以7.2%的年率上升，如果沒錯的話，這將是1982年2月來的最大漲幅。

VitalKnowledge策略師克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中表示，「股市吸收了4日的就業報告，引發一些對聯準會(Fed)收緊政策的樂觀情緒，即使我們不願意得出這個結論。換言之，若10日CPI低次預期將導致更大的反彈。」

市場一直在為通膨影響做好準備，目前預計Fed將在3月將基準短期借款利率調升0.5個百分點或50個基點的可能性約為35%。

在4日發布意外強勁的1月非農就業報告後，政府債券殖利率幾乎沒有變化。指標10年期債券殖利率為1.92%。

殖利率 投資 指數

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