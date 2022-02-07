這位分析師建議蘋果買下派樂騰 因進可攻、退可守

券商Wedbush的科技分析師艾夫斯認為，基於進可攻、退可守的理由，蘋果應買下健身器材製造商派樂騰。 路透

華爾街券商Wedbush的科技分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，蘋果 應「積極參與」派樂騰（Peloton）的競標戰，不應讓這家美國運動器材製造商最終落入Nike或亞馬遜 之手。

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儘管眾所周知，蘋果在從事大型併購交易時非常謹慎（上一筆交易是2014年以30億美元收購耳機製造商Beats），但這家iPhone製造商收購派樂騰是合理的。

艾夫斯在最新研究報告說，蘋果收購派樂騰將是一次重大的戰略性突擊，並將促使該公司在未來幾年內積極推動的健康和健身 計畫，「我們認為，蘋果現在擁有約280萬付費訂戶和非常強大/獨特的競爭優勢，買下派樂騰將是一樁兼具進攻和防守的交易」。

艾夫斯接著說：「在防守方面，如果派樂騰被亞馬遜或Nike買走，得標者將進軍健康和健身領域，並且在全球消費者的客廳取得重要據點。在進攻方面，蘋果透過其Fitness+健身訂閱服務和Apple Watch戰略，將能利用派樂騰的網路課程服務和飛輪等健身器材，大舉擴張其醫療保健計畫，而這一直是執行長庫克的重要戰略關鍵。」

華爾街日報與英國金融時報（FT）上周末分別報導，指稱亞馬遜和Nike已表達對派樂騰的興趣。這項消息使派樂騰股價在周一（7日）盤初飆升逾26%至31美元。以此價格推算，該公司的市值增至約93億美元。艾夫斯則認為，派樂騰的售價估計在120億至150億美元。

派樂騰是新冠肺炎疫情的初期贏家之一，因為當時健身房和其他運動場所關閉以減緩病毒傳播，促使消費者爭先恐後購買健身器材和網路課程，在家運動。但隨著放寬封鎖和外出恐懼消散，該公司最終受到令人失望的銷售、成本上升，以及跑步機需求下降的打擊，股價從疫情高點回跌約八成。