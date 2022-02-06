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下一場「痛苦交易」？小心Fed升息的市場風向一面倒

編譯季晶晶／綜合報導
投資人應小心市場風向突然逆轉造成措手不及的「痛苦交易」。(美聯社)
投資人應小心市場風向突然逆轉造成措手不及的「痛苦交易」。(美聯社)

財經網站MarketWatch報導，愈來愈多投資人預期美國聯準會（Fed）將採取積極行動對抗通膨、自今年3月起啟動升息，但如果市場風向突然逆轉，依上述假設一股腦對預期會獲利的資產類別進行押注，恐將面臨「痛苦交易」（pain trade，指讓投資人大感意外的市場波動）。

上周五公布1月就業成長出人意料地強勁，Fed下月升息且升幅可能大於0.5個百分點的機率變大，Fed今年底的政策利率目標達1.75%到2%之間的可能性也升高。

問題是疫情使美國經濟可能出現兩種走向，恐隨時生變：一種傾向較高的政策和市場利率，因Fed試圖控制居高不下的通膨；另一種支持較低利率，理由是經濟體太脆弱而無法應付大幅緊縮，以及通膨會逐漸消退。如果市場風向突然翻轉，那些押注美國政策利率走高的人恐將面臨潛在的損失。

紐約避險基金WinShore市場風向突然逆轉，依上述假設一股腦對預期會獲利的資產類別進行押注，恐將面臨「痛苦交易」 Capital Partners的TIPS交易員Gang Hu在周五就業報告公布後表示：「市場的共識讓我害怕。」他說，華爾街研究報告找不到有人提出不同意見，但如果大家看法一致，做相同的押注，如何能找到對做的另一方。

僅幾個月前，避險基金之類深具經驗的投資人，還因為Fed和英國央行出人意料地轉向鴿派，以及債市殖利率趨平，而措手不及。

Hu表示，疫情難以預料形成不確定性，使人對前景產生揮之不去的疑慮──首先是隨時可能再來一波新的疫情，經濟成長可能減弱，通膨率隨之下滑。他的觀點獲得美國公債殖利率曲線，或長短債利率利差在周五進一步收窄的支持，儘管就業報告意外強勁。

他說，大家全盤接受各國央行表面上告知的事，但「我預計他們可能在不同時段說不一樣的話」。

基金管理行業的整合更加劇風險，根據Hu的說法，由較少的人控制住較多的錢，又獲得同樣的訊息，「誰有那麼大的規模能讓他們做成交易？」

缺乏足夠規模的交易對手，意味平倉成本變高。紐約債券承銷商Roosevelt & Cross的交易員John Farawell 表示，如果被迫出售，這種調整可能造成巨大損失。

Farawell說，以周五就業報告「震驚所有人」為例，證明群體認知也會出錯，「許多人都認為曲線會趨平，那麼趨陡就是下一個痛苦交易」。

殖利率 就業 疫情

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