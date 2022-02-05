成長、通膨、疫情同時觸頂 美股平靜在望

今年來美國股市劇烈震盪，但隨著疫情、成長和通膨觸頂，市況恢復平靜似乎指日可待。路透

從經濟成長、通膨到新冠肺炎疫情 ，現在幾乎什麼都攀抵峰頂，接下來應該是走下坡路了。這有的是好事，有的可能是壞事，但或許意味美股市況也將從劇烈震盪轉趨平靜。

財經網站MarketWatch報導，Haver Analytics經濟學家凱茲（Andy Cates）在一場簡報會上表示，此刻世界正面臨新冠疫情、成長率和通膨率「同時觸頂」。

凱茲說：「最近，多股總體經濟的驅動力正升到顛峰，不是已經逆轉，就是即將逆轉。」

首先，疫情見頂。這顯然是好事。凱茲指出，全球染疫死亡病例相對於確診病例而言已大幅下滑，在當前這波Omicron變種病毒 蔓延中首當其衝的南非和英國已見緩和。

其次，成長見頂。主要經濟體國內生產毛額（GDP）已重返疫情水準，但預估GDP成長率將趨緩，而中國大陸成長已經減速了。企業獲利成長步調也將放緩。

凱茲說：「在疫情時代，初期階段復甦的重頭戲已經上演了，因此，未來數月的經濟成長要超越那階段所見的步調，就沒那麼容易。」

再來是通膨見頂。據凱茲觀察，全球消費者物價漲勢終於看到減緩跡象。中國大陸和歐洲仍有過剩產能，而供應鏈壓力的最高峰或許也過去了。財政政策逐漸收緊，利率也看升。

儘管美國10年期公債殖利率 走勢似乎仍與全球成長和通膨不搭調，但凱茲認為，這種歧異可望隨世界經濟減速、商品價格回軟和利率走高而弭平。

他說：「如果通膨也快見頂——依我看會是如此——然後迅速下滑，市場波動不久也會見頂，那麼市況應可恢復平靜。」