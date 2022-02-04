東芝將砸千億日圓蓋12吋晶圓廠 功率晶片產量翻倍

東芝將透過12吋晶圓廠擴大生產功率半導體。模擬圖。（美聯社）

東芝周五宣布，將斥資約1000億日圓（約8.7億美元），在日本 興建一座生產功率半導體的300mm（12吋）新晶圓廠，預計2025年3月前投產。

工程分兩階段進行，廠址在日本石川縣加賀東芝電子的生產基地內，那是東芝電子的子公司，等第一階段完全營運，東芝功率半導體的產能將會是2021年度時的2.5倍。

東芝此舉正值汽車 和電子設備製造商連功率管理和無線連網的IC等基本晶片，都須費力採購之際。TDK公司上月警告，組件缺貨不太可能在今年剩餘時日緩解，遊戲製造商Sony和任天堂本周表示，預期半導體和航運挑戰將持續。

東芝的總投資 額計達1300億日圓左右。雖然投資人擔心，在疫情期引爆的對電子產品的熱情退燒後，需求可能消失不見，但東芝對未來幾年訂單仍會快速成長、足以出售所有產線的產品深具信心。

根據東芝的聲明，汽車電動化和工業設備自動化的兩大潮流，推升了市場對調節電壓的功率晶片的需求。

根據英國研調公司Omdia，功率半導體的全球市場預計2027年會達到290億美元的規模，幾乎是2020年時的兩倍。這種零組件控制設備的電壓和電流，減少功率損耗並節約能源。

東芝預計市占率可達6%，該公司主力是廣泛用在汽車的250伏特或更低電壓產品。日本業者瑞薩電子的全球市占率則超過20%。

其他砸大錢投資功率晶片的日本公司還包括：三菱電機計劃至2025年度止，分5年投入1300日圓；富士電機也正分5年投資1900億日圓，直至2023年度，比原始計畫多出60%。