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臉書股價暴跌26%蒸發2320億 查克柏格淨資產縮水297億

記者顏伶如／綜合報導
改名Meta之後的社群網站巨擘臉書因開銷增加與用戶流失，3日的股價暴跌超過26%，創下道瓊工業指數統計史上，個股單日最大跌幅紀錄。(路透)
改名Meta之後的社群網站巨擘臉書因開銷增加與用戶流失，3日的股價暴跌超過26%，創下道瓊工業指數統計史上，個股單日最大跌幅紀錄。(路透)

改名Meta之後的社群網站巨擘臉書(Facebook)因開銷增加與用戶流失，3日的股價暴跌超過26%，以每股237.76元收盤，市值蒸發超過2320億，寫下臉書成立以來最慘烈的單日股市表現，也創下道瓊(Dow Jones)工業指數統計史上，個股單日最大跌幅紀錄。

另方面，富比世(Forbes)雜誌即時統計顯示，臉書創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)的個人淨資產(personal net worth)3日縮水大約297億元；到了當天股市收盤時分，查克柏格帳面上的個人財富估計約848億元，跌出富比世「全球十大富豪排行榜」，降到第12名。

臉書3日的暴跌主要是受到開銷增加影響，財報罕見出現獲利走低，廣告業績成長有限；不僅如此，競爭對手抖音(TikTok)帶來的威脅越來越大，也使得美國地區每日使用臉書平台的用戶逐漸下降。

根據臉書2日公布的報告，公司史上第一次在季報當中出現使用人數下跌的警訊。

2021年第四季中，臉書每日使用者為19.29億人，比第三季時每日19.3億使用人數減少，財報表現也不如外界預期。

查克柏格在財報會議上說，臉書使用人數流失都是因為抖音崛起的緣故：「人們對於如何使用時間，有著許多選擇，類似抖音等應用程式正在迅速成長。」

就在臉書收益停止增長的同一時間，卻大手筆為查克柏格的遠大計畫投注100億元，讓Meta Platforms Inc朝向虛擬實境(virtual reality)發展，轉變成為元宇宙(metaverse)公司。

數據分析公司「全球數據」(GlobalData)分析師瓊斯(Rachel Jones)指出，Meta執迷於發展元宇宙，正在犧牲核心企業模式；瓊斯指出，投入重金押寶元宇宙並不是壞事，這項技術今後將非常熱門，有著許多面向的發展機會，「但是至少要十年以上，才會開花結果。」

儘管科技公司對於砸下重金研發充滿未來感的創意已經習以為常，某些計畫後來也得以落實且獲得可觀回報，但華爾街投資人並不喜歡不穩定的狀況；另外，臉書現有平台充斥現實世界的各種不良影響，但臉書始終無法有效因應，也成為令臉書頗為難堪的事實。

臉書 查克柏格 元宇宙

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