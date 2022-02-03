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Meta重挫逾26% 股指挫逾500點

獲利佳+漲Prime會費 亞馬遜股價狂漲 科技股也反彈

編譯劉忠勇／綜合外電
亞馬遜為確保在供應鏈瓶頸和勞力短缺之下仍能將將商品運達客戶，不惜砸下鉅資。（路透）
亞馬遜為確保在供應鏈瓶頸和勞力短缺之下仍能將將商品運達客戶，不惜砸下鉅資。（路透）

亞馬遜（Amazon.com）上季業績表現強勁，激勵美國科技股盤後大舉反彈，緩和Meta股價暴跌所引發的疑慮。

亞馬遜上季獲利優於預期，反映雲端運算部門的業績，這家電商調漲Prime會費，更讓投資人大受激勵，盤後股價狂漲高達19%。

受到亞馬遜財報激勵，那斯達克100期指反彈2%。美國股市周四收盤重挫，終止一連四天漲勢，科技股遭遇2020年秋季以來最猛烈拋售，那斯達克綜合指數下跌3.7%。臉書（Facebook） 母公司Meta因財報不佳狂跌逾26%，市值蒸發超過2500億美元。

總部設於西雅圖的亞馬遜周四發布財報，第四季營收成長9.4%至1374億美元，每股獲利27.75美元，主要得益於投資Rivian Automotive的稅前收益，Rivian已於11月上市。彭博匯總數據顯示，分析師對亞馬遜營收及每股獲利原估中值分別為1378億美元和3.77美元。

Edge by Ascential 市調公司執行長 Deren Baker 說：「亞馬遜已演變為真正的平台，如今逾50%營收來自第一方（first-party）零售之外的領域，像是雲端運算和廣告。」

亞馬遜去年10月曾預告投資人，將在購物季斥資上百億美元，以確保在供應鏈瓶頸和勞力短缺之下仍能將將商品運達客戶。亞馬遜為此增募14萬員工，也豪發員工獎金，且送貨車為準時送貨不惜只載一半貨物，並盡全力爭取船運空間。結果，相關支出總計高達224億美元。

如此大手筆投資下，同時也強化Prime會員制帶給客戶的價值，因此亞馬遜有信心將年費調漲年費20美元至139美元，是2018年以來頭一次漲價。Prime會員制提供用戶運費折扣、影片串流以及其他優惠，使更多上亞馬遜購物的訂戶成為忠實用戶。

亞馬遜執行長Andy Jassy說：「像預期一樣，假日期間的成本因勞力供應短缺和通膨壓力而上升，而由於Omicron，這些問題持續到第1季，」不過他強調，「儘管面臨這些短期挑戰，隨著我們擺脫疫情，對業績仍感到樂觀和興奮。」

亞馬遜網路服務雲端部門是亞馬遜最賺錢的事業，上季營收達178億美元，成長40%，營業利潤為52.9億美元，高於預期。廣告營收為97億美元，成長32%。這是亞馬遜首次將廣告分開披露，之前都歸入「其他」營收類別。

除亞馬遜外，Snap盤後飆漲47%，Pinterest上漲26%，之前兩公司發布的財報顯示，Meta的財報並不能代表社交媒體整體放緩。

亞馬遜 營收 投資

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