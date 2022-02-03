Meta重挫逾26% 股指挫逾500點

美股3日重挫，在臉書母公司Meta Platforms發布令人失望的上季業績後，投資人對大型科技公司的樂觀情緒一夕間逆轉。美聯社

美股3日重挫，在臉書母公司Meta Platforms發布令人失望的上季業績後，投資 人對大型科技公司的樂觀情緒一夕間逆轉。

尾盤跌勢加劇，那斯達克綜合指數下跌538.73點或3.74%至1萬3878.82點，創2020年9月來最糟單日走勢。史坦普500指數下跌111.94點或2.44%至4477.44點，為近一年來最大單日跌幅，科技類股是最大的拖累。道瓊工業平均指數下跌518.17點或1.45%至3萬5111.16點。

TD Ameritrade首席市場策略師奇納漢(JJ Kinahan)表示：「臉書攸關市場信心。它被超級廣泛持有，也是許多投資組合的核心部分，所以當它遇到這種困難的時候，只會動搖整體信心。現在的問題是，這是一個Meta的特定問題，還是整體科技股的問題？」

在上季獲利低於預期後，Meta Platforms暴跌26.39%。該公司還發布了弱於預期的本季營入財測。這是臉書母公司史上最大單日跌幅。

其他社交媒體個股跟隨Meta走低。Snap下跌23.53%，推特下跌5.56%。

3日的下跌中止了美股連續4個交易日的漲幅，2日是由谷歌母公司Alphabet領漲。投資人應對聯準會(Fed)可能的升息 ，在整個1月減碼科技股後逢低買入。

微軟、蘋果和Alphabet的強勁財報推動投資人重返科技類股，強調基本面仍然強勁，但Meta Platforms的疲弱財測讓部分投資人心態逆轉。

奇納漢說，「總體而言，現在面臨的問題是只有良好的營收 仍不夠，必須以非常樂觀的態度制訂一個非常好的計畫。到目前為止，『好還不夠好』的確是這個財報季的主題。」

他補充說，提高財報標準的部分原因是Fed即將升息，由於科技股財報獲利，投資人本周短暫地分散了注意力，但這仍是推動市場的主要力量。

他說，「所有資產的價值都不同。普遍的預期是升息，而市場正試圖根據這個預期重新定價所有資產，同時考慮到它們對未來收益的看法。」「過去如果只是逢低買進，沒什麼大事。現在更像是必須展示：『如果逢低買入是否真會沒事』。」

與此同時，在最新上季財報數據顯示優質用戶成長放緩後，Spotify下跌16.76%。Pinterest和亞馬遜在收盤後公布財報，分別下跌10.32%和7.81%。

奇納漢說，「可能今天收盤後會再次有機會改變市場心態。」投資人預計亞馬遜將發布創紀錄的上季獲利和營收。

在科技股之外，道指成份股Honeywell下跌7.62%，該公司獲利微弱但營收低於預期，並提供低於預期的財測。

美國原油價格自2014年來首度站上每桶90元，讓人對通膨更加擔憂。

在經濟數據方面，勞工部報告，截至1月29日當周初請失業金人數為23.8萬人，略低於預期。

投資人仍期待4日公布的非農就業數據。根據《道瓊》的數據，市場普遍認為將增加15萬個工作崗位，但華爾街預測人士表示，實際數字會低得多，有人估計1月將減少40萬個工作崗位。

由於對4日數據的預期，10年期美國國債殖利率上漲，加劇了科技股的痛苦。

央行消息方面，英國央行宣布升息25個百分點，而歐洲央行則維持基準利率不變，即使歐元區通膨升至新高。