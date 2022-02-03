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DeFi平台「蟲洞」被駭3.2億美元 史上第4大加密幣劫案

中央社倫敦3日綜合外電報導
加密貨幣。美聯社
加密貨幣。美聯社

去中心化金融（DeFi）平台「蟲洞」（Wormhole）遭駭走價值3億2000多萬美元的加密貨幣，創史上第4大加密貨幣劫案，也令快速成長的DeFi再受打擊。

路透社報導，「蟲洞」是一個可使不同加密貨幣網絡交流資訊的網路平台。它昨天在推特（Twitter）宣布，被「剝奪」了12萬枚「包裝過的以太幣」（wETH）。以太幣是市值第2大的加密貨幣。

倫敦區塊鏈分析公司Elliptic指出，發動攻擊的駭客有辦法偽造這批wETH幣，其中近9萬4000枚其後被轉換到以太坊區塊鏈平台，而以太幣交易正是透過以太坊運作。

「蟲洞」今天清晨在另一推文中表示，已將自身系統弱點修補，但仍在努力恢復網絡。稍晚它又在通訊平台Telegram宣布，在前述加密幣被駭後，「所有資金都安全」。此外並未說明進一步詳情，也未回應路透社訪問。

DeFi平台使用戶得以繞過銀行等傳統金融把關單位來借款、放款和存款，通常使用的是加密貨幣，因此吸引大筆現金流入這類平台，反應出外界對整體加密貨幣的興趣高漲。

許多投資人鑑於利率處於歷史低點，甚至是負利率，而被DeFi存款報酬率看高吸引投入。

然而DeFi平台飆速成長，隨之而來的是高度的駭客攻擊風險。犯罪者利用DeFi平台的密碼程式錯誤或設計缺陷來發動攻擊，鎖定流動性，或是藉此將犯罪所得洗錢而幾乎不留痕跡。

研究顯示，2021年DeFi平台的詐騙和失竊總額超過100億美元，暴露出加密貨幣圈成長快速但大致未受監管的領域風險程度。

DeFi平台Poly Network去年8月先是遭到駭客竊取價值6億多美元的加密貨幣，創下史上規模最大數位貨幣洗劫案，但幾天後駭客又將幾乎所有竊走的代幣歸還。

貨幣 駭客 以太幣

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