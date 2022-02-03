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乾散貨運價比去年高峰暴跌90% 恐續低迷到3月

編譯季晶晶／綜合外電
中國對鐵礦石的需求銳減，大型乾散貨船舶運價比去年巔峰期大減90%以上。乾散貨船示意圖。路透
中國對鐵礦石的需求銳減，大型乾散貨船舶運價比去年巔峰期大減90%以上。乾散貨船示意圖。路透

由於中國的鋼鐵產量趨緩、對鐵礦砂的需求下滑，大型乾散貨船舶的運價從去年10月來已大跌75%，相較於去年的巔峰更暴跌90%以上。分析師預期，至少在3月前，運價都將維持低迷。

彭博資訊報導，從巴西運輸鐵礦砂到中國的海岬型船舶運費已比去年10月跌六成，波羅的海乾散貨綜合運價指數（BDI）同期跌75%。

另據日經新聞，海岬型最大散貨船的每日即期運費，1月底降到5,826美元，是20個月來最低，與貨櫃航運需求居高不下的盛況形成鮮明對比。

分析師估計，運費至少在下個月前，都將保持低檔。由於每年12月到隔年2月之間的航運需求，都會因為農曆春節放緩，而且近來鐵礦砂運輸因主要出口國巴西豪雨不斷已經中斷。

全球最大鋼鐵生產國中國的鋼鐵產量下滑，反映整體經濟成長放緩、及高爐引發的環保憂慮。海岬型散貨船的即期運費最近雖已回升到約10,000美元，但仍低於託運人收支平衡的20,000美元。

由於防疫相關的入境限制和惡劣天候，中國的港口在去年中遭遇嚴重的卸貨挑戰，限制散裝船的運能受限並導致價格飆升。但根據IHS Markit，此後在中國外海等待的船舶數量大減40%，表明情況緩解。

此外，去年7月以來，中國粗鋼產量就沒能達到前一年的高峰。根據世界鋼鐵協會（WSA），2021年產量是6年來首見下滑。中國的海關數據顯示，鐵礦砂進口量三年來首見減少。中國今年稍早的鐵礦石需求雖然強勁，隨後幾個月的整體經濟表現卻不佳。

中國對鐵礦石的需求銳減，大型乾散貨船舶運價比去年巔峰期大減90%以上。圖為大連港...
中國對鐵礦石的需求銳減，大型乾散貨船舶運價比去年巔峰期大減90%以上。圖為大連港。路透

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