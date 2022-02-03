高通上季獲利優於預期 手機需求旺盛撐大樑

高通上季手機晶片銷售強勁，彌補汽車、射頻、物聯網晶片銷售比分析師預期遜色之不足。路透

美國晶片 大廠高通 公司（Qualcomm）上季財報表現和本季營收 展望雙雙優於華爾街預期，凸顯用於智慧手機、汽車等裝置的晶片需求持續旺盛，但因旗下部分事業領域的表現不如預期，高通股價2日盤後不漲反跌。

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）2日在法說會上說：「我們各項技術的需求全面續強，而且持續供不應求…儘管面臨全球供應鏈挑戰，憑著多元的供貨來源和產能擴張計畫，將確保我們全年的供應將逐漸改善。」他提到，供應鏈瓶頸料將持續一段時日， 但下半年供應情況可望好轉。

高通2日公布，上季（會計年度第1季）營收達107億美元，淨利達34億美元，都超越華爾街預期。展望本季，高通預估營收可望介於102億美元與110億美元之間，不計一次性項目的每股盈餘可達2.8至3美元，高於FactSet訪調分析師估計的營收96.6億美元、每股盈餘2.51美元。

此外，高通預估本季營收上看110億美元，為過去十天來全球半導體產業亮麗的財報表現再添一筆。晶片供不應求，讓全球主要半導體公司上季財報表現大放異彩，例如超微公司（AMD）執行長蘇姿丰1日就預測，伺服器晶片營收將驅動今年超微營收成長逾三成，其他事業營收增幅可望更高；英特爾和南韓三星電子也樂觀看待今年展望。各大晶片公司也預見價格上揚勢不可免，反映全球經濟復甦助長通膨壓力，以及半導體需求居高不下。

高通股價2日收盤大漲6.25%，但盤後股價隨財報公布而下挫逾3%。

高通旗下CDMA技術集團（QCT部門）上季營收年增35%至88.5億美元，優於分析師預估的86.9億美元，顯示手機晶片銷售強勁，彌補其他產品銷售不如預期。

上季手機晶片銷售勁增42%至59.8億美元，高於分析師估計的55.3億美元。然而，射頻前端晶片（RF front-end）銷售僅成長7%至11.3億美元，車用晶片增加21%至2.56億美元，分別低於華爾街預期的12.7億美元和2.759億美元；物聯網（IoT）晶片銷售年增41%至14.8億美元，也未達華爾街預期的15.7億美元。