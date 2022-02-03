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Meta財測前景差 市值在盤後蒸發近2千億

編譯季晶晶／綜合外電
臉書母公司Meta Platforms上季獲利不如預期，加上本季前景黯淡，股價在盤後交易閃崩逾20%。路透
臉書母公司Meta Platforms上季獲利不如預期，加上本季前景黯淡，股價在盤後交易閃崩逾20%。路透

臉書母公司Meta Platforms周三公布上季獲利不如預期，加上本季前景黯淡，股價在盤後交易崩跌逾20%，若股價跌幅在周四開盤後仍未能縮減，這家科技巨擘的股價將創下2012年掛牌以來最大單日跌幅，市值蒸發逾1,750億美元。

Meta警告，用戶花較多時間在字節跳動的TikTok等競爭對手，本季營收成長料將放緩。Meta也說，通膨會影響廣告商支出，且蘋果去年開始限制廣告追蹤，將導致Meta今年損失約100億美元。

這也是Meta執行長祖克柏宣布全力發展元宇宙以來的首份季報，財報顯示，Meta的全球用戶上季流失大約100萬人，在美國和加拿大這兩個最賺錢的市場，用戶數尤其停滯不前。

財報顯示，在祖克柏將未來押注於虛擬實境（VR）頭戴裝置、擴增實境（AR）眼鏡，以及元宇宙之際，臉書的業務在許多面向上都承受壓力。

Meta預計，2022年第1季營收介於270億-290億美元，相當於年增長3%-11%，低於分析師預期的超過303億美元。增幅若低於11%，將創Meta歷來最差單季成長。

該公司去年第4季獲利也受到對元宇宙、及VR和AR技術部門支出的擠壓。每股盈餘3.67美元，低於路孚特（Refinitiv）訪調分析師估計的3.84美元。

臉書每月活躍用戶數持平在29.1億人，也不如分析師估計的30億人。

祖克柏表示，正大力投資TikTok的競爭對手Reels，以吸引年輕用戶，雖然那些領域不如動態消息和限時動態等有利可圖。

Meta的財報與周二公布營收再創新高的Google母公司Alphabet形成鮮明對比。Meta股價盤後應聲暴跌，市值蒸發近2000億美元。

臉書母公司Meta Platforms上季獲利不如預期，加上本季前景黯淡，股價在...
臉書母公司Meta Platforms上季獲利不如預期，加上本季前景黯淡，股價在盤後交易閃崩逾20%。路透

股價 營收 元宇宙

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