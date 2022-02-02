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Alphabet帶動 股指連升4日

財經新聞組／綜合報導
美股2日連續第4個交易日上漲，因為Alphabet憑藉其強勁的上季財報推動了科技股走升。美聯社
美股2日連續第4個交易日上漲，因為Alphabet憑藉其強勁的上季財報推動了科技股走升。美聯社

美股2日連續第4個交易日上漲，因為Alphabet憑藉其強勁的上季財報推動了科技股走升。

史坦普500指數上漲42.84點或0.94%報4589.38點。道瓊工業平均指數上漲224.09點或0.63%至3萬5629.33點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲71.54點或0.5%至1萬4417.55點。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「悲觀情緒正在消退，貪婪正在取代恐懼，擔心錯過修正後的反彈開始成為另一種更強烈的情緒，而不是擔心如果繼續待著可能會進一步下跌。」

他說，「人們開始認為，也許24日的低點是修正的最低點。」「過去我們就曾得到教訓，財報的基本面良好，而且從金融股開始，之後也會越來越好。」

在大型科技公司繼續發表強勁的上季業績和財測後，隨著投資人將注意力重新集中在財報季，導致1月美股拋售的大型科技股一直是這4個交易日以來反彈的主要推力。

谷歌母公司Alphabet上季財報數據超過分析師預期，股價飆升7.52%。該公司上季營收和獲利超出預期，並宣布1分20的股票分拆。

晶片製造商Advanced Micro Devices因強勁的獲利和財測上漲5.12%。高通在收盤後發布財報前上漲6.25%。Match Group上漲5.28%，該公司的獲利成長超過分析師預期。

臉書母公司Meta Platforms也將在收盤後公布財報，收漲1.25%。微軟上漲1.52%。

Sanctuary Wealth投資長基爾伯格(Jeff Kilburg)表示：「科技股在1月受到的打擊最嚴重，因為投資人擔心更高的利率會影響其高估值並提高營運成本。」「在科技股大幅回跌後，投資人逢低買入一些在整個1月都遭受重創的科技股。」

在其他地方，通用汽車(GM)在公布上季營收後下跌0.83%，即使獲利超過預期並調高2022年的財測。

PayPal在發布令人失望的本季財測並歸咎於預貨膨脹後下跌24.59%。星巴克上季獲利未達預期並調降2022財年獲利目財測，股價小跌1.04%。

在經濟數據方面，ADP報告，1月私人就業人數減少30.1萬人，低於12月的增加80.7萬人。接受《道瓊》調查的經濟學者預計1月將增加20萬個私人工作崗位。

主要平均股指正在擺脫動盪的單月走勢，主受聯準會(Fed)政策調整的推動。然而，部分Fed成員發表了令人安心的評論，他們不希望即將進行的升息擾亂金融市場，而且很少有人認為會升息50個基點。

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