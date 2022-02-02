FT：環球晶收購世創破局 因台海風險助長晶片國族主義

英國金融時報（FT）分析，台灣環球晶公司以43億美元收購德國 世創公司案破局。對於這項購併案破局，各界其實無須以「陰謀論」的角度，追究導致此案失敗的元凶究竟是德國政治人物、還是中國當局在扯後腿。這起併購案之所以破局，其實是因為台灣所面臨的風險，助長了晶片 國族主義。

基於東─西方緊張局勢升高，因此各大經濟體對晶片供應相關事宜都會加強監督。地緣政治專家還聲稱，若俄羅斯入侵烏克蘭只遭到軟弱的抵抗，則共軍便可能犯台。

其實共軍犯台的可能性還相當遙遠。西方國家目前高度依賴台灣的台積電等科技集團，以及鴻海集團等手機製造業者。德國的確可能需要維持世創這家小型的晶片供應廠商。

所幸，晶圓供應受到政治影響的程度，遠不如微處理器生產，因為全球晶圓生產是由日本勝高及信越化工主導。

歐盟仍希望晶片產業能夠更強，目前正在推動的「歐洲晶片法案」的目標，就是在2030年時歐洲半導體的自製率能達到20%。

自從環球晶於2020年底提出收購迄今，並非只有強權政治局勢發生改變，還包括全球半導體從過剩轉變為短缺。世界半導體貿易統計組織的數據顯示，去年全球晶片市場規模成長逾20%，且預估今年將再成長近10%。晶圓市場的閒置產能消失，價格上漲，業者的獲利率 也上升。

世創預估，今年營收將比去年成長15%，息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBIDTA）獲利率將提高到32%，恢復到2019年時的水準。由於產能全面運轉，且價格上漲，足以抵銷增加的能源及投入成本。專家普遍預估2024年時獲利率將上升到44%。

歐洲方面有意購併世創公司的人士可能重新出價，市場則預料環球晶可能會出售本身持有的世創14%股權。以世創明年的預估獲利為基礎計算，目前的股價本益比為11倍，恢復到2019年時的水準。若有業者重新出價，將為伺機而動的投資者提供機會，從台海的緊張關係得到好處。