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去年12月433萬人辭職創歷年新高 企業缺額逾1000萬

編譯任中原／綜合外電

2021年底美國的勞工需求以及員工周轉率仍處於歷史高峰，顯示勞動市場緊俏已經對經濟復甦構成壓力。

美國勞工部公布，去年12月全美總共有433萬名勞工辭職，雖少於11月時的450萬人，但仍處於歷史高檔區。員工辭職率（自願離職者占總就業人數比率）為2.9%，是歷年12月的最高水準，且只比9月及11月時的3%歷史高點略低。

勞工部並指出，去年底企業懸缺待補總數近1,093萬人，比11月底時的1,078萬人進一步增加，也高於華爾街預估的1,030萬人。

在新冠疫情期間，美國企業界連續好幾個月都表示找不到人，因勞工的技術與企業需求不符、父母需照顧子女，或基於防疫規定。由於企業求才若渴，於是一些勞工紛紛跳槽，爭取更好的就業條件。勞工成本上升，也導致通膨普遍升高。

經濟學者與市場觀察家目前都聚焦於辭職率，作為勞動市場的指標，以此作為勞工離職意願與能力的指標；辭職率愈高，顯示就業市場的競爭愈激烈。

美國將於周五（4日）公布今年元月就業報告，目前市場預估失業率將維持在3.9%，非農就業人數將增加15萬人，是一年來增加最少的一個月。

牛津經濟學公司並預測，今年元月就業市場可能「溫和萎縮」，主要是基於季節性因素，以及Omicron疫情升高。展望今年全年，勞動市場傾向於持續吃緊。

勞工部 就業 疫情

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