美股連漲3天 擺脫動盪1月 投資人眼波從Fed轉到財報

美股1日連續第3個交易日上漲，1日的走勢擴大了華爾街為期兩天的反彈，結束了動盪的1月。（美聯社）

美股1日連續第3個交易日上漲，因為華爾街在經歷了瘋狂的1月之後重新站穩腳跟。

道瓊工業平均指數 上漲273.38點或0.78%至3萬5405.24點。

史坦普500指數上漲30.99點或0.69%至4546.54點。

那斯達克綜合指數上漲106.12點或0.75%至1萬4346點。

Sanctuary Wealth 投資 長基爾柏格(Jeff Kilburg)表示：「在1月極度震盪之後，投資人和交易員終於開始重新關注財報季。」「看到其中一些超越預期和改善的財測，讓人對本財報季十分樂觀；但由於聯準會(Fed)吸引了所有目光，讓人忽視了這一點。」

銀行股領漲，高盛和摩根大通分別上漲2.64%和1.72%。富國銀行也上漲3.35%。

指標10年期美國國債殖利率 上升2個基點，突破1.8%，讓銀行股受到提振；即使美國1月製造業數據顯示出更多通膨上升跡象。

Netflix和Meta Platforms等大型科技公司提振了股指，分別上漲7.02%和1.83%。Alphabet也上漲1.73%。

1日的走勢擴大了華爾街為期兩天的反彈，結束了動盪的1月。

在過去幾天裡，投資人已經進場買進，將短暫進入修正區域的史指拉回。過去一周，史指上漲超過4%。

即使如此，主要平均股指在1月仍大幅下跌，其特點是劇烈波動。藍籌道指1月下跌3.3%，史指和那指創下2020年3月以來最大單月跌幅，分別下跌5.3%和8.98%，同時也是史指自2009年以來1月的最大跌幅。

1月股指遭拋售，主因聯準會(Fed)準備收緊貨幣政策，包括今年多次升息，以抑制飆升至近40年來最高水平的通膨，並縮減資產負債表。投資人紛紛撤出對利率上升特別敏感的成長型科技股。

隨著投資人解讀Fed有關其政策的訊息，波動性大爆發。史指上周盤中一度跌入修正區域。最近的反彈將史指拉回至距高點6.3%。與此同時，以科技股為主的那指仍處修正區，較歷史高點下跌13%。

Yardeni Research總裁亞德尼(Ed Yardeni)表示，上個月的市場活動並未讓他看空，「一旦聯邦公開市場委員會(FOMC)開始提高聯邦基金利率並詳細說明Fed資產負債表的縮減步伐，金融市場將學會接受緊縮的貨幣政策，只要它不冒著引發衰退的風險就好。」

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，可以肯定的是，從歷史上看，2月是個疲軟的交易月份，「從2月開始傳統上表現疲軟，因為這是史指一年中表現第二差的月份，平均小幅下跌，只有53%的時間上漲。」「這使它成為僅次於9月第二嚴重跌幅的單月。更糟的是，只要1月下跌，2月的跌幅就會更大。」

交易員等待盤後發布的Alphabet財報，以及本周稍後發布財報的亞馬遜和Meta。

Infrastructure Capital Management CEO哈特菲爾德(Jay Hatfield)說，「大家現在只是正在等待這些大型科技公司的財報。」

他補充說：「財報季開始和債券市場觸底讓市場趨於穩定。波動性將繼續下降，市場將只會受到其餘財報的影響。」

FactSet 數據顯示，到目前為止的財報季表現穩健，78.5%的史指公司公布的業績超過獲利預期。

UPS財報的獲利優於預期，並提高單季股利，使該股上漲14.08%。埃克森美孚上季獲利和營收同比增加超過80%，優於預期，股價上漲6.41%。

交易員還仔細研究了好壞參半的美國製造業數據。美國供應管理協會(ISM)表示，1月製造業指數為57.6，較12月下降1.2點。數據還顯示，物價環比上漲7.9個百分點至76.1，這是通膨上升的跡象。