連2天反彈 1月坎坷結束 股指創疫情以來最糟單月

美股31日連續第2個交易日反彈，結束了艱難的1月。（美聯社）

美股31日連續第2個交易日反彈，結束了艱難的1月，因為投資 人繼續搶購部分整個月都遭受拋售的科技股。

但即使出現為期2天的紓壓反彈，但史坦普500指數和那斯達克綜合指數仍創下疫情爆發以來最糟單月走勢，因為投資人為聯準會(Fed)今年即將開始多次升息 預做準備。

史指上漲83.7點或1.89%至4,515.55點，將當月跌幅收窄至5.3%，但仍是2020年3月下跌12.5%以來最單月，也是2009年以來最糟的1月走勢。道瓊工業平均指數上漲406.39點或1.17%至3萬5131.86點，將當月虧損減至3.3%，因為它受惠於科技股占比不高。

以科技股為主的那指上漲469.31點或3.41%至1萬4239.88點，全月下跌8.9%，也是2020年3月以來最糟單月。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「在看到交易量和市場大幅波動之間，波動真的感覺已過了高點。」

他補充指出，「當大量股票 遭拋售，波動高點通常就已結束。」「在本月大部分時間裡，資金退出成長型轉入周期型。然後，情勢將逆轉，成長型再獲青睞。直到上周這一切真的重現。整場風暴的一些後果似乎更加穩定。」

聯準會(Fed)上周表示可能會進行3年多來首次升息，以應對史上的高通膨。市場目前預計2022年將至少升息5次25個百分點。

科技股是1月受打擊最深的股票，因為投資人擔心偏高的利率會影響其的高估值並提高營運成本。但到月底時，投資人開始重新思考這個概念，尤其是在股市大跌之後。

獲花旗升評後，Netflix和Spotify分別飆升11.83%和13.39%。花旗宣稱本月回跌是個具吸引力的買入時機。Netflix本月仍下跌近30%，Spotify下跌16%。

特斯拉在1月下跌11%，但在瑞士信貸調升這家電動車製造商的股票評級後，股價上漲10.68%。瑞信表示，特斯拉不公平地陷入市場下滑的困境。其他電動車製造商也上漲，Rivian和Lucid分別上漲15.09%和8.25%。

輝達股價在1月遭受重創後上漲7.21%，本月仍下跌16.7%。

在科技股之外，波音是道指漲幅最大個股，該公司贏得了與卡達航空價值340億元的交易，股價上漲4.99%。

MKM Partners首席市場技術分析師歐哈拉(JC O'Hara)在報告中強調，雖然市場觸底不是單日事件，而且仍有30%的機會形成新低，但投資人應該相信觸底過程，「我們仍然相信經濟狀況是有利的，近期的疲軟不是系統性問題，而是由於投資人對未來利率走勢的預期迅速變化而導致的估值重置。」「雖驚嚇，但還不算頂級。」

史指本月一度在盤中跌入修正區域，但最近反彈已將跌幅較歷史高點距離縮減至6.3%。那指仍較其高點下跌12%，處於修正區域。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)指出，「迫使一些恐慌性拋售並讓最情緒化投資人筋疲力盡」是結束回跌和穩定市場的第一步，「如果再測試24日的盤中低點也不令人震驚，但如果失敗可能會繼續走低。」

跌勢不是直線向下。上周主要股指經歷劇烈波動，道指在漲跌間移動超過1000點。道指上周收高1.3%，史指上漲0.8%，那指基本持平。

State Street Global Advisors首席投資策略師亞羅內(Michael Arone)表示，「在投資人消化這個過渡期之前，這一切都會導致額外的市場波動。」「另一方面，經濟應該會繼續擴張，幅度相當不錯。這足以維持美股不墜，但我認為市場正在適應貨幣政策、財政政策和獲利的轉變。」

亞特蘭大Fed主席博斯蒂克(Raphael Bostic)告訴英國《金融時報》，如果通膨仍然居高不下，Fed不排除升息0.5個百分點，高於傳統的升息幅度25個基點。他說他個人認為Fed會從3月開始在2022年升息3次25個基點，並補充說升息激烈程度將視經濟數據如何呈現而定。

投資人本周面臨多項重要經濟數據和幾家大型科股的重點財報，如Alphabet、Meta Platforms和亞馬遜等。大約三分之一的史指企業已公布第4季財報，其中77%獲利超過華爾街預期。