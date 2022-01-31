這些億萬富豪的「第一桶金」在這時解鎖

馬斯克27歲成為百萬富豪。美聯社

過年賀歲拜年時，最常聽到的一句話就是「恭喜發財」，而許多人的新年新希望，也都有解鎖「人生第一桶金」這一項。世上那些最終發了大財的億萬富豪，他們的人生「第一個百萬」都是何時入手？

查克柏格 ：22歲

Meta（原臉書）創辦人和執行長查克柏格，在2006年以22歲之齡賺到人生第一個百萬美元，算是少年得志的最佳例子。隨著臉書在2012年完成首次公開發行股票（IPO），查克柏格28歲就成為全球最年輕的白手起家億萬富豪，根據富比世（Forbes）的統計（以下資料來源皆同），截至1月31日止查克柏格身價約為1,070億美元。

布蘭森：23歲

活力四射的英國億萬富豪布蘭森，在1973年23歲時賺進第一桶金，不過成為億萬富豪之路則走得比較久。這位維珍集團創辦人，41歲才成為億萬富豪，目前身價約為54億美元。

施林：25歲

墨西哥電信大亨施林（Carlos Slim）25歲時拜房地產投資有成之賜，成了百萬富豪，那年是1961年。他在51歲時淨值突破10億美元，目前身價約為775億美元。

佩吉：25歲

Google共同創辦人佩吉1999年身家攀抵百萬美元，那年他25歲。隨著Google在2004年IPO，佩吉當年（30歲）身價突破10億美元，成了億萬富豪，如今淨值為1,144億美元。

蓋茲：26歲

微軟共同創辦人蓋茲在1981年以26歲之齡成為百萬富豪，31歲時，手上的微軟持股價值超過10億美元，因而成為當年史上最年輕的億萬富豪。現在他身價高達1,321億美元。

馬斯克：27歲

特斯拉和SpaceX創辦人馬斯克，在1997年、也就是27歲時，以3億美元售出一家網路軟體公司，成為百萬富豪，到了41歲時，淨值已突破10億美元，如今身價約為2,222億美元，為全球首富。

巴菲特：30歲

執掌波克夏公司的「股神」巴菲特，1960年以30歲之齡躋身百萬富豪，並在56歲成為億萬富豪，如今淨值為1,132億美元。

庫班：32歲

NBA獨行俠隊老闆庫班1990年賣出他的第一家公司MicroSolutions、在32歲時成為百萬富豪。他40歲時賣出第二家公司Broadcast.com，成為億萬富豪。目前身價約為45億美元。

歐普拉 ：32歲

美國知名談話節目主持人歐普拉，在32歲時（1986年）賺進百萬身家，到49歲時，成為歷來首位非裔女性億萬富豪。目前她的個人淨值為26億美元。

貝佐斯 ：33歲

電商平台亞馬遜1997年IPO，募集資金5,400萬美元，使當年33歲的該公司共同創辦人和執行長貝佐斯，成了百萬富豪，短短兩年後更迅速躋身億萬富豪，如今身價高達1,699億美元，為全球第二大富豪。

盧卡斯：34歲

盧卡斯影業創辦人和「星際大戰」創作人的盧卡斯，在1978年以34歲之齡成了百萬富豪，他在盧卡斯影業的持股，使其在52歲時成為億萬富豪。目前他約有62億美元身家。

艾里森：42歲

甲骨文創辦人和執行長艾里森，在1986年以42歲之姿成為百萬富豪，到了49歲時，拜公司業績迅速成長、持股價值大增之賜，躋身億萬富豪，如今身價達1,092億美元。