疫情復熾 歐元區上季經濟成長放緩

受新冠疫情 復熾及相關限制措施拖累，歐元區2021年第4季經濟成長步調放緩，符合分析師預期，但全年成長表現出色，主因法國、義大利 的成長強勁，抵銷德國 上季的疲軟表現。

歐盟統計局31日公布，歐元區第4季國內生產毛額（GDP）較第3季成長0.3%，但較前一年前攀升4.6%，大致符合分析師預期的0.3%及4.7%。該區第3季經濟季增2.3%，年增3.9%。

在歐元區經濟自新冠疫情衝擊中復甦之際，此區最大經濟體德國上季表現最疲軟，GDP比前一季萎縮0.7%，比一年前也僅成長1.4%。第二大經濟體法國上季經濟季增0.7%，年增5.4%；第三大經濟體義大利第4季GDP季增0.6%，年增率達6.4%。

歐盟統計局預估，歐元區2021年GDP將較2020年成長5.2%。歐洲央行（ECB）總裁拉加德去年12月時表示，預期歐元區成長將在今年第1季回升至疫情前的水準。ECB將在本周召開決策會議，預期將確認3月終止緊急購債計畫。此外，歐元區12月通膨率竄升至5%，加劇ECB逐步取消疫情紓困措施的壓力。

與新冠疫情爆發初期相比，歐元區目前更能因應各種挑戰，因為企業已找出應對限制措施的方法，且疫苗接種率持續提高。不過，歐元區的復甦步調仍落後美國和英國；過去幾個月，德國經濟受供應鏈瓶頸拖累，防疫管制措施也對歐元區各國造成影響。