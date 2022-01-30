亞洲富豪家族 印度信實居冠 台灣國泰、富邦排第6

彭博資訊亞洲20大富豪家族排行榜，國家、富邦蔡家排名第六。 （本報系資料照）

根據彭博資訊彙整的亞洲20大富豪家族，印度 信實工業集團的安巴尼家族（Ambani）掌控903億美元財富，獨占鰲頭，台灣國泰、富邦蔡氏家族財富達286億美元，名列第六，是唯一進榜的台灣家族，財富更高於南韓 三星集團的李氏家族。

彭博億萬富豪指數的數據顯示，儘管新冠疫情持續肆虐全球，但亞洲前20大富豪家族所掌控的財富，自2020年底迄今共增加330億美元，增至4,950億美元。

印度安巴尼家族連續三年占據榜首，排名第二的是印尼針記集團（Djarum）的黃氏家族，財富達363億美元。印度Shapoorji Pallonji集團的米斯特里（Mistry）家族以340億美元的財富位居第三。香港新鴻基地產的郭氏家族擁有311億美元財富，排第四，泰國卜蜂集團的謝氏家族則以300億美元名列第五。

台灣國泰金控及富邦金控的蔡家，以286億美元名列亞洲最富裕家族第六名。彭博資訊指出，蔡氏兄弟於1962年創辦國泰人壽，1979年蔡家決定分家，蔡萬霖和蔡萬才分別掌控國泰人壽及國泰產物保險 。國泰產物保險後來改名為富邦產物保險。目前，蔡氏家族掌控台灣兩大金控公司，也把事業拓展至房地產、電信等領域。

南韓三星集團李家擁163億美元財富，排名第15，南韓另一入榜的富豪家族為現代集團的鄭氏家族。

亞洲一些超級豪門已了解，必須迅速轉向綠色科技和電子商務，也亟欲透入最近當紅的投資題材，包括元宇宙、生技。信實集團擁有全球最大煉油設施，也正轉向科技和電商領域。香港周大福、新世界發展有限公司的鄭氏家族第三代接班人鄭志剛，正進軍加密貨幣、生技和電商領域。