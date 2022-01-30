我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

央視春晚節目單出爐 蕭敬騰獻唱《黃河 長江》

國際航商獲利 今年料再衝高

編譯林奇賢／綜合外電
由於供應鏈亂局迄無減退跡象，今年貨櫃輪業者的獲利預料仍將維持高檔，甚至可望再較去年成長。路透
由於供應鏈亂局迄無減退跡象，今年貨櫃輪業者的獲利預料仍將維持高檔，甚至可望再較去年成長。路透

由於供應鏈亂局迄無減退跡象，今年貨櫃輪業者的獲利預料仍將維持高檔，甚至可望再較去年成長。

英國《金融時報》報導，顧問業者Sea-Intelligence的數據顯示，去年12月的航班準點率降至歷史新低的32%，船舶平均比計畫時間晚一周到港。

而且，以往農曆春節時，因工廠停工、跨洋運輸貨物的需求呈季節性下降，航運業常能獲得一些喘息空間，但全球最大貨櫃航運商之一的日本海洋網聯船務公司（ONE）執行長尼克森說，航商迄今都還沒取消貨櫃輪靠港或「跳港」；航商常會在農曆春節之後的幾周採取這些作為。

尼克森表示，航商尚未取消靠港或跳港的用意，是要清理積壓的貨櫃，但即便如此，供應鏈受擾的程度可能仍將維持在危機水準很長一段時間，之後才會大幅好轉。

瑞士物流公司德迅（Kuehne+Nagel）編製的新指標，也顯示供應鏈仍無回歸常態的跡象。該指標主要顯示在考慮到貨櫃輪的裝載量後，貨櫃輪在全球主要港口等候進港停泊的整體時間，例如，一艘能裝1萬只20呎標準貨櫃（TEU）的貨櫃輪，若要在港外等三天，那麼等待時間就是3萬個TEU等待天數。在27日，全球貨櫃輪的等待時間共達1250萬個TEU等待天數，但在正常情況下，會少於100萬個TEU等待天數。

全球貿易運輸持續受擾，也是分析師預估航商今年獲利可望多於去年的原因之一。另一個原因是，即期運價上漲，也會推升航商目前正在協商的合約運價。根據Xeneta的數據，從亞洲到歐洲的每只40呎貨櫃的即期運價已暴漲至1萬4700美元，遠高於新冠疫情爆發前的1450美元，這麼大的漲幅已使季約、年約、或兩年約的價格幾乎上漲兩倍至9300美元。

滙豐銀行運輸部門主管簡榮澤預估，貨櫃輪業者今年營業利益將比去年增加8%至1630億美元，主要受惠於合約運價。

不過，國際貨幣基金（IMF）上周調降美國與中國的經濟成長展望，原因是遭遇通膨、債務水準創新高等多重挑戰，也提高了消費品需求能維持強勁多久的不確定性。

供應鏈 疫情 英國

上一則

美股是否逢跌即買？分析師：市場將出現「多空大戰」

延伸閱讀

蔡英文應該兌現總統就職誓言

蔡英文應該兌現總統就職誓言
疫情指數降 超級盃與農曆春節挑戰大

疫情指數降 超級盃與農曆春節挑戰大
中駐美大使：若中美陷入「新冷戰」 將是大國政治悲劇

中駐美大使：若中美陷入「新冷戰」 將是大國政治悲劇
價格控制能抑制通膨，但政府該這麼做嗎？

價格控制能抑制通膨，但政府該這麼做嗎？

熱門新聞

「股神」巴菲特。 美聯社

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

2022-01-27 07:25
美國近來房價急漲，是否意味2000年代房市泡沫歷史重演？紐約時報專欄作家克魯曼認為，這回不一樣。 圖／美聯社

美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？

2022-01-29 14:43
今年買房應該不會太辛苦，但還是要謹慎以對。（路透）

今年想購屋置產嗎？你可能會遇到這些情形

2022-01-23 21:00
美股賣壓在24日盤中加劇，道瓊工業指數暴跌逾1,000點。美聯社

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

2022-01-24 12:43
隨著投資人逢低買進大跌的科技股，美股24日出現戲劇性的反彈。美聯社

道指收復逾千跌點 漲99點 那指弭平4.9%跌幅 漲86點

2022-01-24 16:32
美國聯準會主席鮑爾。（路透）

Fed「轉超鷹」震撼全球 鮑爾談話5大重點一次看

2022-01-27 01:39

超人氣

更多 >
賭城驚傳6車連環撞 9死

賭城驚傳6車連環撞 9死
紐約州積雪最多達24吋 逾2000航班取消 州長警告別外出

紐約州積雪最多達24吋 逾2000航班取消 州長警告別外出
除夕禁忌多 10大地雷千萬別踩 觸犯恐倒楣一整年

除夕禁忌多 10大地雷千萬別踩 觸犯恐倒楣一整年
「Omicron的妹妹」襲美 傳播力強1.5倍 威脅未接種者

「Omicron的妹妹」襲美 傳播力強1.5倍 威脅未接種者

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄