國際航商獲利 今年料再衝高

由於供應鏈亂局迄無減退跡象，今年貨櫃輪業者的獲利預料仍將維持高檔，甚至可望再較去年成長。路透

由於供應鏈 亂局迄無減退跡象，今年貨櫃輪業者的獲利預料仍將維持高檔，甚至可望再較去年成長。

英國 《金融時報》報導，顧問業者Sea-Intelligence的數據顯示，去年12月的航班準點率降至歷史新低的32%，船舶平均比計畫時間晚一周到港。

而且，以往農曆春節時，因工廠停工、跨洋運輸貨物的需求呈季節性下降，航運業常能獲得一些喘息空間，但全球最大貨櫃航運商之一的日本海洋網聯船務公司（ONE）執行長尼克森說，航商迄今都還沒取消貨櫃輪靠港或「跳港」；航商常會在農曆春節之後的幾周採取這些作為。

尼克森表示，航商尚未取消靠港或跳港的用意，是要清理積壓的貨櫃，但即便如此，供應鏈受擾的程度可能仍將維持在危機水準很長一段時間，之後才會大幅好轉。

瑞士物流公司德迅（Kuehne+Nagel）編製的新指標，也顯示供應鏈仍無回歸常態的跡象。該指標主要顯示在考慮到貨櫃輪的裝載量後，貨櫃輪在全球主要港口等候進港停泊的整體時間，例如，一艘能裝1萬只20呎標準貨櫃（TEU）的貨櫃輪，若要在港外等三天，那麼等待時間就是3萬個TEU等待天數。在27日，全球貨櫃輪的等待時間共達1250萬個TEU等待天數，但在正常情況下，會少於100萬個TEU等待天數。

全球貿易運輸持續受擾，也是分析師預估航商今年獲利可望多於去年的原因之一。另一個原因是，即期運價上漲，也會推升航商目前正在協商的合約運價。根據Xeneta的數據，從亞洲到歐洲的每只40呎貨櫃的即期運價已暴漲至1萬4700美元，遠高於新冠疫情 爆發前的1450美元，這麼大的漲幅已使季約、年約、或兩年約的價格幾乎上漲兩倍至9300美元。

滙豐銀行運輸部門主管簡榮澤預估，貨櫃輪業者今年營業利益將比去年增加8%至1630億美元，主要受惠於合約運價。

不過，國際貨幣基金（IMF）上周調降美國與中國的經濟成長展望，原因是遭遇通膨、債務水準創新高等多重挑戰，也提高了消費品需求能維持強勁多久的不確定性。