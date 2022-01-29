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美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？

編譯湯淑君／綜合外電
美國近來房價急漲，是否意味2000年代房市泡沫歷史重演？紐約時報專欄作家克魯曼認為，這回不一樣。 圖／美聯社
美國近來房價急漲，是否意味2000年代房市泡沫歷史重演？紐約時報專欄作家克魯曼認為，這回不一樣。 圖／美聯社

美國房價近來急遽上漲，主要市場的平均實質房價漲幅比2006年的巔峰價位還要高，這是否意味2000年代房市泡沫的歷史重演？

紐約時報專欄作家克魯曼（Paul Krugman）認為，美國房市現況跟當年相比，有一些重大差異，因此他對這波房價飆漲較不憂心。

克魯曼指出，2000年代美國房價急漲的一大特色，是房價飆漲只見於一些人口稠密且土地使用受限的大都會區；在容易蓋房屋增加供應量的地區，並未見到房價飆漲。

到2000年代中，全美平均實質房價漲幅約50%，也許勉強可用「低利率」來合理化；但邁阿密和聖地牙哥房價狂飆100%以上，就完全無從解釋起，顯然就是泡沫無疑。結果，房市泡沫終究爆破了，拖垮一大部分金融體系。

對照下，這回美國房價雖再度暴漲，情況卻大不相同。克魯曼指出，相對而言，這波房價勁揚反映「全國普遍現象」。2000年代房市泡沫震央地區的房價，經通膨調整後，目前房價仍低於之前的顛峰價位；全國平均房價之所以這麼高，是因為房價到處都大漲，包括以往房價低廉的小城鎮。

克魯曼說，在2000房市泡沫年代，美國許多地區的房價仍低，因為縱使需求激增，供應仍充裕。

反觀此刻，美國房價漲上新高，卻未掀起住宅興建熱潮。為什麼呢？可能肇因於供應鏈問題：瞧瞧建材價格漲成什麼樣，便知究竟。

因此，目前房價普遍竄高，即使在可建地很多的地方亦然，因為供應增加的速度跟不上需求。

綜合觀之，克魯曼認為，若把美國當前這波房價勁揚稱為「泡沫」，這個論點的說服力不如2005或2006年那麼強。這不表示一切都沒問題。例如，一些人付高價買小鎮房產，日後可能後悔，因為一旦供應鏈瓶頸解開，更多新住宅紛紛推出，房價可能隨之大跌。

但克魯曼說，這回情況不同，即使一些房價看來跟2000年代的泡沫近似，「房市泡沫」並不在他此刻擔心的前十名風險之列。

房價 克魯曼 供應鏈

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