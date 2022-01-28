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蘋果上季營收獲利同創新高 超市場預期

編譯葉亭均／綜合外電
拜iPhone需求暢旺和訂戶成長所賜，蘋果公司上季營收和獲利​同創歷來新高。路透
拜iPhone需求暢旺和訂戶成長所賜，蘋果公司上季營收和獲利​同創歷來新高。路透

蘋果公司上季營收和獲利同創歷來新高，且超越市場預期，主要拜iPhone需求暢旺和訂戶成長所賜。執行長庫克表示，供應鏈問題已有改善，激勵蘋果股價28日早盤上漲約2.7%。

蘋果在美股27日盤後公布，截至去年12月25日止的會計年度第1季營收成長11%至1,239億美元，高於分析師預期的1,187億美元，獲利346億美元，每股盈餘2.10美元，高於市場預期的310億美元與每股1.89美元。

蘋果依舊未提供本季財測，沿用新冠疫情爆發以來的慣例，理由是不確定性因素甚多。

但庫克接受CNBC訪問時表示：「我們預期3月止的本季營收將強勁成長，供應鏈限制因素比去年12月止的一季減輕。」

蘋果財務長梅斯特里表示，假期旺季供不應求的情況在公司意料內，蘋果因此損失的營收超過60億美元。但他也說，供應限制因素在本季已減少。

庫克表示，供應問題已有改善，去年12月止的一季供應問題比之前三個月還糟，但預期本季將改善，「最大的問題在晶片供應，是成熟製程的晶片供應，而我們在先進製程方面的供應情況順利」。他也提到對iPhone的長期展望依然非常樂觀。

除了平板電腦iPad以外，蘋果的每項產品上季營收都比前年同期成長。旗艦產品iPhone上季營收716億美元，較一年前同季成長9.2%。Mac筆電是硬體產品中成長最強勁的，上季營收成長25%至109億美元，庫克表示主要拜自家的M1晶片所帶動。iPad營收下滑14%至72.5億美元，低於市場預期的82億美元。

營收 蘋果 庫克

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