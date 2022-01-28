烏克蘭危機加深供氣疑慮 全球煤炭價格創新高

全球煤炭價格快速反彈創新高，主因烏克蘭 危機引發歐洲買家擔心，俄羅斯和西方國家之間陷入僵局，將切斷供應給歐洲的天然氣 ，提高歐洲買家將開始大量購入煤炭的預期。

路透社報導，紐卡索（Newcastle）煤炭基準指數這個月已飆漲超過1/3，來到每公噸262美元，一開始是因為全球最大煤炭供應國印尼禁止煤炭出口一個月，現在則是因為擔心烏克蘭若發生戰事，俄國 恐斷絕天然氣供應。

歐洲天然氣有35%仰仗俄國供應，去年夏季開始就一直面臨天然氣短缺的問題，使得歐洲去年底天然氣價格創下紀錄。

由於進口大增，近數周來天然氣價格開始下跌，但在俄國與西方國家緊張情勢加劇，引發供應可能中斷的疑慮之下，天然氣價格再度攀漲。

為了避免發生任何燃料短缺的問題，歐洲公用事業已大量進口煤炭，進一步收緊尚未從印尼禁令中恢復的市場。

儘管歐洲煤炭使用量近幾年已驟降，根據英國石油公司（BP）的數據，2020年歐洲煤炭使用量僅占全球的6.2%，但歐洲買家從2021年中開始大力採買煤炭。

在實現氣候目標的壓力下，若干歐洲國家關閉老舊的燃煤發電廠。部分國家則仍保有燃煤發電廠作為備用，但許多國家因為天然氣價格高昂，選擇重啟燃煤發電廠。