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本周雖一路震盪 連三周跌勢中止

財經新聞組／綜合報導
受科技股反彈提振，美股28日收盤上漲，結束激烈震盪的一周。美聯社
受科技股反彈提振，美股28日收盤上漲，結束激烈震盪的一周。美聯社

受科技股反彈提振，美股28日收盤上漲，結束激烈震盪的一周。

道瓊工業平均指數上漲564.69點或1.65%至3萬4725.47點，為12月6日以來最佳單日表現，盤中一度下跌逾350點。史坦普500指數上漲105.34點2.43%至4431.85點，為2020年6月來最佳。那斯達克綜合指數上漲417.79點或3.13%至1萬3770.57點。

因上季業績出色，蘋果上漲6.98%，提振了主要股指。即使受供應鏈挑戰和揮之不去的疫情影響，該公司也創下史上最高單季營收。

本周遭拋售的大型科技公司如微軟、亞馬遜、臉書母公司Meta、谷歌母公司Alphabet，28日都收高。

在下跌股票方面，雪佛龍財報獲利低於華爾街預期，股價下跌3.52%。道指成分股開拓重工即使獲利超過預期，仍下跌5.22%。

主要股指本周每個交易日都經歷巨大的波動：道指24日中跌幅超過1000點，但收盤上揚。根據Bespoke Investment Group的數據，史指本周每天盤中波動幅度至少達2.25%。

BMO Wealth Management首席投資策略師馬容宇(Yung-Yu Ma)表示：「盤中的巨大波動代表股市現在面臨挑戰，也就是金融狀況即將趨緊。」「隨著新訊息出現，加上市場在漲跌之跌反應過度，考量到市場一直試圖定價的特性，這種波動可能會維持一段時間。」

道指本周上漲1.3%，史指本周上漲0.8%，中止連續3周的跌勢。史指本周持平。

富國銀行財富和投資管理投資長克容克(Darrell Cronk)指出，「對投資人來說，這是令人沮喪的一周。」這是多頭和空頭之間的拉鋸戰，「這種修正可能尚未出現低點。」

那指距離其歷史高點約15%。小型股指標羅素2000指數跌入熊市，較盤中紀錄下跌19.9%。

隨著1月即將結束，史指可望創下2020年3月以來最遭單月表現，下跌7%。道指可能會出現自2020年10月以來最糟單月走勢。

本周稍早，市場恐懼指標Cboe波動率指數飆升至2020年10月以來最高水平30以上。

投資人28日繼續消化聯準會(Fed)收緊政策的決定。

聯邦公開市場委員會(FOMC)26日表示，即將開始全面收緊史上最寬鬆的貨幣政策，可能很快會在3年多來首次升息。市場目前預計2022年將升息5次，每次25個百分點，但對利率的長期預期幾乎沒有變化。

高盛總經理赫西(Chris Hussey)在報告中表示，「正如各界預期，本周主導市場的是Fed會議以及分析其26日聲明和主席鮑爾的評論。」「Fed的鷹派傾向28日得到另一個高通膨數據的支持。」

商務部28日報告，12月核心個人消費支出(PCE)物價指數較上年同期增長4.9%，增幅高於經濟學者預期，是1983年9月以來最高；PCE指數是Fed首選的通膨指標。因PCE走升，當月個人收入成長0.3%，略低於預期的0.4%。

指數 投資 升息

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