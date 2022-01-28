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美12月通膨攀抵近40年新高 Fed 3月升息機率更高

編譯任中原／綜合外電
聯準會（Fed）偏好的通膨指標PCE進一步升到近40年來最高，顯示經濟成長力道減弱，通膨壓力卻持續加重，也使聯準會3月升息的可能性進一步提高。路透
聯準會（Fed）偏好的通膨指標PCE進一步升到近40年來最高，顯示經濟成長力道減弱，通膨壓力卻持續加重，也使聯準會3月升息的可能性進一步提高。路透

美國28日公布12月個人支出與所得數據，其中支出劇減，所得增幅縮小，但聯準會（Fed）偏好的通膨指標進一步升到近40年來最高，顯示經濟成長力道減弱，通膨壓力卻持續加重，也使聯準會3月升息的可能性進一步提高。

12月個人支出比11月劇減0.6%，符合預估，但比11月時的成長0.4%（修正後數據）急劇惡化。經過通膨調整後，實質個人支出下滑1%，僅比預估的下降1.1%略好，遠比11月時的減少0.2%（修正後數據）更加惡化，凸顯支出受到Omicron疫情升高的壓制，且消費者的購買力受到通膨升高的嚴重侵蝕。其中產品類實質消費支出劇減3.1%，服務類支出增加0.1%。

上月個人所得月增0.3%，比預估及11月時的增加0.5%遜色。儲蓄率上升到7.9%，是連續第二個月回升。

至於聯準會偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數，比11月上升0.4%，符合預估，比10月的0.6%升幅（修正後數據）略降；比去年同期大幅上升5.8%，是1982年來最高升幅，符合預估，比11月時的5.7%升幅略高。

最受關注的核心PCE平減指數，比11月上升0.5%，與預估及11月時的0.5%升幅相同；與去年同期相比則上升4.9%，高於預期的4.8%，比11月的4.7%升幅（修正後數據）進一步上升，是1983年來最大增幅。

另外，美國第4季就業成本指數（ECI）上升1%，低於預估的1.2%，也比第3季時的1.3%升幅下降。

Fed本周會議已經明示將於3月開始升息；由於12月PCE又大幅上升，使市場預期一次升息2碼的機率升高，不過還要看後續公布的1、2月就業報告及消費者物價走勢而定。

指數 聯準會 升息

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