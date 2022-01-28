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蘋果也感受到了通貨膨脹 該怎麼面對？庫克這麼說…

記者馬瑞璿／台北報導
蘋果執行長庫克。（路透）
蘋果執行長庫克。（路透）

全球都在面臨通膨壓力問題，蘋果執行長庫克（Tim Cook）接受美國媒體採訪時表示，「每個人都看到了通膨壓力」，只不過，目前通膨問題尚未影響蘋果財務表現，他表示，希望成本壓力增加只是暫時的，目前仍然依照產品價值來做定價，暫不打算提高價格來因應美國的通貨膨脹問題。

蘋果28日舉行財報會議，前一季度營收成長11%來到1239億美元，高於市場預估的1187億美元，創下年底銷售旺季營收新高紀錄，雖然全美都面臨通貨膨脹問題，但是，蘋果獲利仍然持續走升，每股獲利2.1美元，優於市場原先預估的每股1.89美元。

全球各國都感受通膨浪潮來襲，美國2021年下半年更是面臨嚴峻的通貨膨脹問題，不僅豬瘦肉價格上漲逾3%，雞肉、魚肉、雞蛋更較前年同期大漲10%，對於美國家庭來說，過去，一周採買一次生活用品，大概只要100-150美元左右，但是，去年下半年物價漲幅明顯，同樣的東西生活用品，卻得要花200美元才能買回家。

當物價持續上漲時，蘋果產品定價是否會做調整，也成為市場法人最關切的問題之一。

在財報會議上，庫克也有感通膨也對蘋果帶來了些許影響，庫克舉例，物流運輸成本已經明顯成長，「我希望這些成本增加是暫時的，但我們確實也看到全球已經開始出現了變化。」 但他也預期，供應鏈缺料問題逐步解決，也將在未來幾個月內緩解蘋果所面臨的壓力。

一般來說，蘋果並不隨意漲價，但以全球市場來看，部分市場如果面臨嚴峻的通貨膨脹，或者匯率出現變化，蘋果確實會因應當地狀況調整產品價格；雖然蘋果暫時沒有打算調整產品售價，但未來是否仍有新的變化，市場仍然高度關注。

蘋果 通貨膨脹 庫克

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