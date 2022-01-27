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拍板了 花旗台灣消金業務 7.15億美元賣星展

記者仝澤蓉／即時報導
花旗銀行宣布台灣消金業務以198億元台幣(約7.15億美元)賣給新加坡星展銀行。（本報資料照片）
花旗銀行宣布台灣消金業務以198億元台幣(約7.15億美元)賣給新加坡星展銀行。（本報資料照片）

花旗集團今天宣布與星展銀行達成協議，將花旗台灣消費金融業務出售予星展銀行。這項交易包括零售銀行業務、信用卡業務、房貸及信用貸款業務，但不包括企業金融業務。花旗仍會持續致力為台灣的企業機構客戶，提供在地化、區域化和全球化的服務。

這項協議涵蓋約3500名消費金融以及支援消金業務的員工，星展台灣於交易完成後將留用上述員工。星展將支付花旗台灣消金業務淨資產轉讓的現金對價，外加新台幣198億元，相當於7.15億美元的溢價。

這項交易完成後，花旗預計將釋出大約8億美元的有形普通股權益資本。花旗集團在去年4月宣布退出在亞洲、歐洲、中東和非洲共13個市場的消費金融業務，預期可釋出大約70億美元的有形普通股權益資本。

花旗亞太區執行長Peter Babej表示，我們很高興與星展攜手合作，星展是首屈一指的金融機構並且有策略地在台灣拓展消費金融市場，我們有信心這將會為我們的客戶與員工提供絕佳的機會。對於花旗而言，此次交易將使我們能夠將資源聚焦於花旗的核心和競爭優勢，並專注於我們遍布全球的企業金融業務。台灣是花旗優先發展的市場，我們將持續投資，以支持在台灣的企業機構客戶」。

花旗集團台灣區總裁暨花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示，「這個交易對我們客戶、我們員工及我們公司是正面的結果。 我們極力確保星展銀行延續相關員工的聘僱合約跟勞動條件，同時確保我們的客戶在未來能得到同樣品質的產品與服務。我們會與買家攜手合作，善盡與員工溝通之職責，尋找雙赢結果。 花旗在台灣深耕57年，營運表現成功亮眼，在台灣為700多家跨國公司、1600多家中小企業和100多家本國頂尖企業集團及金融機構提供銀行服務。我們將維持對台灣市場的堅定承諾，致力成為本地與跨國企業客戶、金融機構和公營事業的最佳銀行夥伴。」

經過廣泛且激烈的標售過程後，花旗遴選出星展銀行成為最終買家。花旗承諾將致力無縫接軌，在移轉過渡期間至完成前，我們的消費金融業務及財富管理業務都不會有任何改變。這項交易預計將於2023年中完成，取決於主管機關的核准。

這項交易係由花旗銀行、資本市場及財務顧問服務事業群擔任獨家財務顧問。

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