蘋果財報出爐 6大重點一次看 庫克點出當前最大問題

蘋果公司上季營收創同季新高。（路透）

蘋果 公司27日公布上季營收 創歷來同季新高，且超越市場預期，主要拜iPhone需求暢旺和訂用戶成長。執行長庫克表示，供應鏈問題已有改善，激勵蘋果股價在盤後大漲約5%。

1.上季營收1239億美元創同季新高

蘋果公布，在截至去年12月25日止的會計年度第1季營收成長11%至1239億美元，高於分析師預期的1187億美元，並創下年底銷售旺季的營收新高；獲利346億美元，相當於每股盈餘2.10美元，高於市場預期的310億美元與每股1.89美元。

蘋果再度未提供本季財測，沿用新冠疫情爆發以來的慣例做法，理由是不確定性因素甚多。

但庫克接受美國財經媒體CNBC訪問時表示：「我們預期3月止的一季營收年比成長強勁。我們預期3月的這一季供應鏈限制因素比去年12月止的一季減輕。」

2.因供應鏈問題少賺60億 但除iPad外 每項產品營收都成長

iPhone 13系列和包括最新Mac筆電、蘋果手表Apple Watches在內的產品都受到供應鏈限制因素衝擊，導致出貨延誤數周。儘管蘋果高層主管去年10月起就警告供應問題會衝擊營收，但除了iPad銷售外，蘋果的每項產品上季營收都比去年同期成長。

蘋果財務長梅斯特里表示，假期旺季供不應求的情況符合公司的預期，蘋果因此而損失的營收超過60億美元。但他也說，供應限制因素在本季已減少。

3.庫克：供應鏈問題已有改善 當前最大問題在成熟製程晶片

庫克表示，供應問題已有改善，去年12月止的一季供應問題比9月止的一季還糟糕，但他預期本季將改善，「我們最大的問題在晶片供應，是成熟製程的晶片供應，而我們在先進製程方面的供應情況順利」。

先進製程晶片是手機核心的強大處理器，至於成熟製程的晶片則是較不複雜的零件，用來運作驅動顯示器或管理電源等功能。

財報消息出爐後，蘋果股價27日盤後大漲約5%，報每股167.50美元；截至收盤的今年股價已跌10%，主要受整體科技股回檔拖累，逆轉去年上漲34%的走勢。

4.iPhone 13帶旺手機銷售 Mac成長最強勁、銷售創紀錄

以各項產品來看，蘋果旗艦產品iPhone上季賺進716億美元營收，超越分析師預期的677億美元，也較一年前同季成長9.2%。這也是iPhone 13推出後第一個完整納入該產品單季銷售的營收數字。

Mac筆電是蘋果硬體產品中成長最強勁的，上季營收成長25%至109億美元。蘋果去年10月推出售價1,999美元起的新MacBook Pro筆電，配備新的蘋果晶片，取代英特爾的處理器。庫克表示，創紀錄的Mac銷售主要拜蘋果的M1晶片所帶動。

5.供應短缺問題害iPad營收下滑

然而，平板電腦iPad營收下滑14%至72.5億美元，低於市場預期的82億美元。蘋果先前在就曾表示，供應鏈問題衝擊iPad產品的情況尤其嚴重。此外，在日本上季的表現也較弱。蘋果先前發表iPad mini歷來最大幅度改版，但仍無法解決對市場的供應問題。

至於穿戴裝置、居家與配件領域上季營收成長13%至147億美元，該事業包含Apple Watch、AirPods和Beats耳機與智慧音箱HomePod等硬體產品。不過，Apple Watch Series 7面臨出貨延宕和嚴重短缺的情況。

6.服務事業營收成長俏 一年增加1.65億訂用戶

蘋果上季包括App Store、iCloud 、Apple Music與Apple Fitness在內的服務事業營收強勁成長24%至195億美元，各項付費訂用戶數達到7.85億戶，較一年前的6.2億戶成長，等於一年增加1.65億訂用戶。不過，蘋果預期本季服務事業的成長將比前一季減速。